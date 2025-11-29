Entramos en la famosa fiesta de Navidad de Ana Rosa Quintana: looks, discurso e invitados

Como ya es habitual, Ana Rosa Quintana y Xelo Montesinos han organizado la fiesta de Navidad de Unicorn Content, una productora que cosecha grandes éxitos de audiencia en Telecinco. Las comunicadoras han celebrado la entrada de diciembre con un evento que ha tenido lugar en el Teatro El Principito de Madrid, un local ubicado en la calle Cadaceros. En LOOK hemos repasado las redes sociales de todos los invitados y gracias al material que hay publicado en Instagram podemos hacernos una idea de todo lo que ha ocurrido dentro de esta celebración.

Uno de los momentos más esperados es el discurso de Ana Rosa Quintana. La periodista lleva mucho tiempo demostrando su gran capacidad para conectar con el público. Da igual dónde esté o qué tenga que contar, pues siempre consigue despertar el interés de todo el mundo. De esta forma, no es de extrañar que las palabras que les ha dedicado a sus trabajadores hayan estado cargadas de agradecimiento y emoción.

Ana Rosa Quintana, la reina de la fiesta

Ana Rosa Quintana en su fiesta de Navidad. (Foto: Gtres)

Ana Rosa Quintana es la reina de las mañanas. Durante muchos años, su programa lidera la franja horaria en la que se emite y los mejores colaboradores sueñan con trabajar en su famosa mesa política. La emblemática presentadora se ha ganado su título a pulso, aunque hay que decir que fuera de la pequeña pantalla tiene otras habilidades. Por ejemplo, disfruta de un talento especial para componer estilismos que crean tendencia y su fiesta navideña es una ocasión perfecta para demostrarlo.

Quintana, para acompañar a sus compañeros, se ha puesto un vestido de terciopelo cuyo aspecto característico era el escote, adornado con un lazo de pedrería. Los que conocen bien a Ana Rosa sabe que es una apasionada de los zapatos, así que a nadie le ha extrañado que haya lucido un par tan original como elegante y sofisticado. Se trata de unos salones con un lazito en el lateral que combinaba a la perfección con el resto del look.

Patricia Pado y Emma García

Patricia Pardo en la fiesta de Ana Rosa Quintana. (Foto: Gtres)

Patricia Pardo, presentadora de Vamos a Ver, no se ha quedado atrás. Ha apostado por el negro y se ha puesto una falda de corte midi, un top brillante y una chaqueta de cuero que aportaba un toque bastante acertado. La periodista es uno de los rostros más importantes de Telecinco y también ocupa un papel central en la crónica social. No obstante, cuando se apagan las cámaras abraza a la discreción e intenta pasar inadvertida, aunque en situaciones como esta es imposible no hablar de ella y de su elegancia.

Emma García en la fiesta de Navidad de Ana Rosa Quintana. (Foto: Gtres)

Otro estilismo que merece ser mencionado es el de Emma García. La comunicadora lleva más de dos décadas en Mediaset y tiene muy buena relación con Ana Rosa Quintana. Su programa, Fiesta, lleva la firma de Unicorn Content, así que su presencia en el Teatro El Principito está más que justificada. Tan sofisticada como siempre, Emma ha llevado un conjunto formado por una camisa blanca, un cinturón ancho y una falda larga. Sin duda, una elección acertada y perfecta.

Otros invitados

Marisa Martín-Blázquez en la fiesta de Ana Rosa Quintana. (Foto: Gtres)

Ana Rosa Quintana es una persona muy querida dentro y fuera de la televisión, por eso su fiesta ha estado repleto de rostros conocidos. También hay que tener en cuenta que los mejores colaboradores trabajan en su equipo, por eso la fiesta de Unicorn ha sido un desfile de famosos.

La periodista Marisa Martín-Blázquez, la tertuliana Carmen Borrego y la colaboradora Alexia Rivas han sido algunos de los asistentes. También podemos señalar a Joaquín Prat, quien está conduciendo El tiempo justo, un espacio que cuenta con la presencia de algunos veteranos polemistas, como Marta López.