La última anécdota de Ana Rosa Quintana con su vestuario: "Parezco la funda de un paraguas"

Sofisticado y elegante. Así se podría describir el estilismo de Ana Rosa Quintana delante de las cámaras. La presentadora de televisión siempre se ha mostrado muy cuidadosa con cada una de las prendas que luce durante sus programas, consciente de que su imagen es también parte de su sello profesional. De hecho, a lo largo de su trayectoria, ha dejado más que claro que su vestuario es una herramienta de comunicación para ella. Y es por eso que, en más de una ocasión, lo ha utilizado para transmitir mensajes sutiles o incluso para posicionarse en determinadas cuestiones sociales.

Sin embargo, mantener esta coherencia estética no siempre es una tarea sencilla. Cada mañana, su equipo de estilismo trabaja para lograr mantener esta impoluta imagen en riguroso directo, pero los imprevistos forman parte del día a día y justo este lunes, 29 de septiembre, Ana Rosa Quintana ha tenido que hacer frente a uno de ellos justo unos minutos antes de iniciarse la emisión de El programa de Ana Rosa. Pero, lejos de esconderlo, el espacio televisivo ha decidido compartirlo con sus seguidores de Instagram, mostrando una vez más su cercanía con el público: «Hoy Ana Rosa ha tenido problemitas de última hora», escribían.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El programa de AR (@programadear)

«Dice Mamen que no puedes andar y que te has pelado con ella. ¿Qué ha pasado?», le preguntaba un estilista a Ana Rosa, quien llevaba una falda larga midi de color blanco con la que no se sentía del todo cómoda por la raja con la que contaba en el centro. Otra de las estilistas quitaba importancia al parecer de la periodista y resaltaba que tenía un cuerpazo para poder lucir este tipo de prendas. Algo que continuaba sin convencer a la mencionada. «Luego estate cuatro horas y media embutida, que parezco la funda de un paraguas», decía Quintana entre risas.

Pero eso no ha sido todo. Y es que a pocos minutos de comenzar la emisión, Lara, otro de los miembros del equipo de estilistas, aparecía cosiendo deprisa y corriendo uno de los botones de la camisa de Ana Rosa. «Vamos a hacer un apañín», explicaba la estilista. «Pero es que no puedo respirar», se quejaba Ana Rosa. «Nervios de última hora porque le tienen que coser eso y que no llegamos», comentaba en tono bromista la voz en off encargada de grabar la escena. Una escena que, como no podía ser de otra manera, no ha tardado en generar todo tipo de comentarios en el post, siendo la mayoría de estos muy halagadores hacia la profesionalidad de la presentadora.

Ana Rosa Quintana en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’. (Foto: Instagram)

«Embutida, pero dándonos toda la información veraz», «Mamen, cada día la pones más ideal», «Preciosa como siempre», «Es fantástica», «Embutida, pero valiente», «Estás guapísima», «Estás muy guapa y tienes un cuerpazo», «Pero qué arte tienes, Ana Rosa. Eres única», «Guapa y elegante», escribían algunos de los internautas.