Ana Rosa Quintana desvela cuál es la entrevista que le encantaría hacer

Ana Rosa Quintana ha regresado por todo lo alto a las mañanas de Telecinco. La presentadora, que ha cosechado numerosos éxitos en la pequeña pantalla y que ha entrevistado a las personalidades más relevantes -así como controvertidas- del país, todavía tiene una cuenta pendiente y un sueño por cumplir. A pesar de que son muchos los políticos o celebridades que han tenido un one to one con la comunicadora, hay una conversación televisada que se le resiste, por el momento.

Un invitado que le gustaría tener en su programa

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso… son algunos de los políticos que se han sentado en el plató de Ana Rosa. Si por algo se caracteriza la comunicadora es por su versatilidad a la hora de entablar conversación con distintos rostros públicos ya que, al igual que invita a su programa a líderes del gobierno, también ha conversado celebrities. Todos -o, al menos la mayoría- de estas personalidades han pasado por su espacio en varias ocasiones. Sin embargo, y aunque es envidiable su trayectoria en los medios, hay un invitado que se le resiste a Quintana y que, en algún momento, le gustaría conocer: «Al nuevo Papa, me encantaría».

Ana Rosa Quintana en su programa. (Foto: Gtres)

Sabido que es que Ana Rosa Quintana se ha apoyado en la Fe en muchos momentos de su vida. La presentadora es un rostro habitual, también, en las procesiones de Semana Santa. De hecho, el pasado mes de mayo -con motivo del año jubilar-, la comunicadora viajó hasta Roma -diez días después de la elección del Papa León XIV- para acompañar a la Esperanza de Málaga, al Nazareno de León y al Cachorro de Sevilla -al igual que otros rostros conocidos, como Francisco Rivera, que durante muchos años ha formado parte de la Hermandad de la Esperanza de Triana, donde ha sido costalero del Cristo de las Tres Caídas-.

La capital hispalense, entonces, dejó su huella en Roma y Ana Rosa no quiso perderse este evento histórico que contó días después en su programa: «Ha sido muy bonito. Roma estaba tomada por andaluces, especialmente malagueños y sevillanos, porque para eso procesionaban la Esperanza de Málaga y el Cachorro de Sevilla, y también por gente de León, porque también estaba el Nazareno de León (…). Estaba todo lleno. Ha sido espectacular, emocionante».

Fan de Ana Rosa Quintana participando en el cortejo del Cahorro en Roma como una más. @anarosaq pic.twitter.com/b0a8UJSzlo — Alberto Espinosa (@bertieespinosa) May 17, 2025

Sin embargo, en esta experiencia, hubo un momento especialmente emotivo para Ana Rosa: la misa que ofició el Santo Padre a los fieles en el Vaticano: «Yo pensaba que en Roma no me iba a conocer nadie, pero aquello estaba lleno de españoles. Ha sido muy bonito, estaba lleno de emoción, es una vez en la historia. Ayer también estuve en la misa del Papa León XIV con la gente, el papa tiene una voz preciosa».

Cuando falleció el Papa Francisco, la presentadora -que se desplazó hasta Italia para hacer un programa especial con motivo de su funeral- confesó que había sido su Papa favorito hasta el momento y al que no pudo entrevistar. De hecho, durante la enfermedad que atravesó la comunicadora, Jorge Mario Bergoglio quiso tener un detalle con Ana Rosa y le bendijo un rosario. Un detalle que la periodista nunca olvidará y por el que, seguramente, tenga una cuenta pendiente con el Vaticano.