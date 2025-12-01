El plan solidario de la infanta Elena tras la entrevista en la televisión francesa de Juan Carlos I

Vestida de manera casual, con un pantalón negro, una chaqueta blanca, zapatillas grises, un bolso shopper y un sombrero, la infanta Elena ha hecho una visita al mercadillo navideño de la Fundación Aladina. La duquesa de Lugo ha aprovechado el último día del mes para acercarse a la feria solidaria organizada por Paco Arango.

La hermana del Rey Felipe mantiene una estrecha amistad con Arango, al que conoce desde hace muchos años. Su vinculación se debe a la relación mutua con diferentes causas solidarias, sobre todo que tengan que ver con la infancia y la salud. A lo largo del tiempo se les ha visto juntos en varias actividades de la Fundación Aladina, como inauguraciones de centros de apoyo y otras iniciativas. Por eso doña Elena no ha querido faltar un año más a este evento navideño, en el que ha aprovechado para felicitar a Paco Arango por su compromiso. Está previsto que la boda con su pareja, Begoña Aguilera, se celebre la próxima primavera.

La infanta Elena en un mercadillo solidario. (Foto: Gtres)

La Fundación Aladina es una entidad sin ánimo de lucro que comenzó su andadura en el año 2005 y que tiene como objetivo apoyar a niños y adolescentes enfermos de cáncer, así como a sus familias. La organización ofrece apoyo emocional, material y psicológico durante todo el proceso de la enfermedad y se ha convertido en todo un referente en España.

Durante la visita, la infanta Elena ha podido recorrer varios de los puestos y se ha interesado por diferentes productos. La hermana del jefe del Estado es muy aficionada a asistir a este tipo de eventos solidarios, sobre todo durante las fechas previas a la Navidad. No hace mucho la vimos en la última edición del Rastrillo de Nuevo Futuro junto a su prima, Simoneta Gómez-Acebo. Esta vez no pudo acudir la Reina Sofía, que es una incondicional de este mercadillo, debido a que se encontraba de viaje oficial en Estados Unidos.

La infanta Elena posando con Paco Arango. (Foto: Gtres)

La infanta Elena evita hablar de su padre

La visita de la duquesa de Lugo al mercadillo de la Fundación Aladina se ha producido pocos días después de que la televisión francesa emitiera la entrevista que el periodista Stéphane Bern hizo en Abu Dhabi a Juan Carlos I. Una entrevista que se grabó hace varias semanas, cuando se publicaron las memorias del padre de Felipe VI en Francia. El libro todavía no ha salido a la venta en nuestro país, aunque se espera que lo haga en los próximos días.

La infanta Elena en un mercadillo solidario. (Foto: Gtres)

La infanta Elena ha sido despedida por Paco Arango a las puertas del recinto en el que se ha celebrado el mercadillo, donde se encontraban algunos periodistas esperando para recoger algunas palabras de la hermana del Rey. Sin embargo, la duquesa de Lugo se ha metido rápidamente en su coche y ha evitado hacer comentarios sobre el libro de su padre. Eso sí, se ha mostrado muy sonriente en todo momento.