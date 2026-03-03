Tita Cervera y la metamorfosis de su legado en Barcelona: museo adaptado y nacionalidad en juego

Apenas unas semanas después de que LOOK señalara que el proyecto del futuro Museo Carmen Thyssen en Barcelona naufragaba incluso antes de colocar el primer ladrillo, Tita Cervera ha dado un paso atrás. La transformación del histórico Palau Marcet, antiguo Cine Comèdia, en sede de su colección, había situado a la baronesa en el epicentro de un intenso debate urbano, arquitectónico y cultural que trascendía lo estrictamente museístico. Tras años de retrasos y polémicas por la volumetría, la edificabilidad y la proporción de los espacios comerciales, Tita muestra ahora disposición a revisar su proyecto para que «se amolde a la ciudad» y pueda abrir «cuanto antes», con inauguración prevista para 2028.

La propuesta arquitectónica entregada por los despachos OUA y Casper Mueller Kneer a principios de febrero ha sido objeto de revisión por parte de técnicos municipales del Ayuntamiento de Barcelona. La volumetría inicialmente prevista, con dos grandes bloques cúbicos sobre el edificio histórico, generó críticas por su impacto visual y su aparente desalineación con la fachada existente. En la versión más reciente, los añadidos se han estilizado y retirado de la línea principal, un gesto que evidencia la apertura de la baronesa al diálogo con las autoridades locales. Como ella misma ha declarado: «Quiero que se amolde a la ciudad y al entorno. Igual que yo soy de la ciudad y también quiero que se me respete».

La Baronesa Thyssen, Carmen Cervera, en Madrid. (Foto: Gtres)

El proyecto del museo no se limita a las salas de exposición: alrededor de 2.500 m² se destinarán a tiendas, restaurantes y otros servicios complementarios, entre ellos una tienda-librería de arte especializada que permitiría a barceloneses y visitantes acceder a libros y material cultural difícil de encontrar en otros espacios. Esta propuesta despertó numerosas críticas por parte de arquitectos y urbanistas, quienes cuestionaron la proporción de los espacios comerciales frente a los culturales y su impacto en la vocación pública del museo. Tras estas advertencias y el debate generado, Tita Cervera ha mostrado disposición a revisar el proyecto para mejorar su integración en la ciudad, asegurando que los espacios comerciales sean accesibles al público y «compatibles con la filosofía de acercar el arte al gran público», equilibrando así los intereses comerciales con la misión cultural del museo.

Además, la baronesa ha abierto un canal de diálogo con el gobierno municipal de Jaume Collboni y la oposición para atender sugerencias y recibir pareceres sobre la reforma, buscando consensuar un proyecto con legitimidad política suficiente para su aprobación en el pleno del 27 de marzo. Esta estrategia no solo acelera los trámites urbanísticos, sino que también mejora la percepción pública del proyecto, reflejando sensibilidad hacia la ciudad y sus ciudadanos.

Propuesta de reforma para el Museo Carmen Thyssen de Barcelona. (Foto: Ajuntament de Barcelona)

El proyecto contempla además la preservación de la memoria histórica del Comèdia: la fachada y las cubiertas se conservarán, aunque el interior se transformará completamente para adaptarse a las necesidades de un museo contemporáneo con auditorio para 450 personas y programación cultural propia. Si bien los antiguos usos cinematográficos no se mantendrán, se ha buscado un diálogo simbólico con la historia, permitiendo que la ciudad reconozca la continuidad cultural en un espacio estratégico del paseo de Gràcia.

La nacionalidad andorrana de Tita Cervera, un episodio aún vigente

Si bien la atención mediática actual se centra en el museo, la cuestión de la nacionalidad andorrana de Tita sigue siendo un elemento relevante de su estrategia personal y patrimonial. Andorra mantiene criterios estrictos para conceder la ciudadanía: 20 años de residencia legal, ininterrumpida y principal, o 10 años si se cursó la enseñanza obligatoria en el país, además de la renuncia a otras nacionalidades, dominio del catalán y superación de evaluaciones de integración.

En el caso de Tita Cervera, la baronesa se encuentra en una posición delicada. Su residencia, aunque formalmente en Andorra, es compartida con Barcelona y otras localizaciones internacionales, lo que pone en duda la efectividad de su residencia principal según los estándares andorranos. Además, la renuncia a la nacionalidad suiza no garantiza que su vinculación económica y patrimonial con España y Suiza no sea interpretada como un lazo que compromete la desvinculación total exigida por la ley. Las autoridades andorranas podrían haber considerado que la solicitud de nacionalidad tiene un carácter instrumental, orientado principalmente a optimizar su fiscalidad y planificación sucesoria, más que a una integración social genuina.

La baronesa Thyssen y su hija María del Carmen Cervera con Jaume Collboni. (Foto: Gtres)

Este episodio revela la tensión entre el derecho formal y la estrategia de elite: la nacionalidad no es meramente un estatus, sino un instrumento que influye en la transmisión de la herencia y en la estructuración de un legado cultural y económico. Para Tita, obtener la nacionalidad andorrana supondría consolidar un marco fiscal favorable para sus tres hijos y garantizar que su patrimonio artístico y económico se gestione con mayor control. Sin embargo, el rechazo previo por parte de Andorra subraya que los Estados pequeños pueden ejercer una política de ciudadanía que prioriza la integración y la participación activa por encima de la conveniencia patrimonial. La cuestión también tiene un componente simbólico: la nacionalidad andorrana legitima un vínculo con el país donde reside y tributa, pero no se puede obtener de manera automática por riqueza o influencia social. En este sentido, la baronesa enfrenta un dilema entre su estatus social internacional y los requisitos legales de un país que busca preservar su cohesión cultural y social frente a estrategias de movilidad de élites.