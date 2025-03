EXCLUSIVA | De proyecto parado a joya hotelera: la historia detrás del hotel de la baronesa Thyssen en S’Agaró

En marzo de 2023, Carmen Cervera inauguró The Pink Elephant, un exclusivo hotel boutique situado en la pintoresca bahía de S’Agaró, en la Costa Brava. Este proyecto, que se vio retrasado debido a la pandemia, está diseñado exclusivamente para adultos que buscan tranquilidad y lujo. Cuenta con nueve habitaciones, incluyendo una suite de 50 metros cuadrados. Cada estancia ha sido decorada en tonos blancos, permitiendo que la luz natural sea la protagonista y ofreciendo vistas impresionantes al mar o a los cuidados jardines del recinto.

Aunque la inauguración oficial se llevó a cabo en 2023, The Pink Elephant no comenzó recibir huéspedes hasta un tiempo después, siendo la de este año la tercera temporada que abre sus puertas, de acuerdo a la información a la que ha tenido acceso LOOK, en exclusiva. El complejo permanece cerrado durante tres meses al año debido a la falta de flujo turístico en la zona. No obstante, cierto es que desde su apertura, las cifras reman a favor del proyecto. Con tarifas que comienzan desde 150 euros por noche, el hotel combina elegancia, confort y una ubicación privilegiada, haciendo honor a la visión y el estilo inconfundible de Tita Cervera.

Imagen del interior de The Pink Elephant. (Foto: Booking)

Entre las comodidades que ofrece The Pink Elephant se encuentran un spa con paredes pintadas a mano, una sala de cine privada, una piscina exterior y zonas de chillout en los jardines, ideales para relajarse y disfrutar de cócteles de autor. Además, el hotel dispone de acceso directo a la playa, permitiendo a los huéspedes disfrutar del mar Mediterráneo en cualquier momento. «La baronesa está detrás de cada detalle del hotel. Los huéspedes que han pasado por aquí señalan que tiene algo especial, un toque único. Estamos muy contentos con la acogida. Para Semana Santa, por ejemplo, estamos completos», señalan.

La gastronomía es otro de los puntos fuertes del establecimiento. Entre sus opciones destacan las tapas frías, como la Gilda Pink o la ensaladilla rusa con pulpo, además de una selección de ensaladas frescas y tablas de jamón ibérico y quesos. También cuentan con platillos calientes como croquetas de diferentes sabores, alitas de pollo, nachos y tortillas caseras. En cuanto a los platos principales, disponen de una sección de mariscos con mejillones, calamares y bacalao en distintas preparaciones, así como carnes como solomillo de ternera con foie y entrecot de buey. Para finalizar, ofrecen postres caseros como tarta de queso, flan de huevo y coulant de frambuesa. En conjunto, su menú combina tradición y modernidad, apostando por ingredientes de calidad y recetas elaboradas. Todo ello, complementado con una cuidada selección de vinos y cócteles, y e n un ambiente decorado con un estilo tropical que invita al relax y al disfrute.

Imagen del exterior de The Pink Elephant. (Foto: Booking)

El hotel está ubicado en un edificio histórico que ha sido completamente renovado para adaptarse a los estándares del lujo moderno, aunque sin perder su esencia arquitectónica original. La baronesa Thyssen lo adquirió hace más de una década como inversión, y aunque antes de la pandemia ya tenía intención de rehabilitarlo, el covid paralizó esa iniciativa. «Tita Cervera compró el edificio a una familia de Sant Feliu de Guíxols hace unos 15 años y, hasta la apertura del hotel, se encargo de ponerlo a punto», explican. La estructura conserva elementos de la arquitectura tradicional mediterránea, como fachadas de piedra, arcos y balcones con vistas al mar. Así, la restauración ha respetado los detalles originales, incorporando materiales nobles como madera, mármol y hierro forjado, que aportan un carácter auténtico y elegante.

El otro gran proyecto de Tita Cervera