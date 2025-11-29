La escapada de Borja Thyssen y Blanca Cuesta a Londres para celebrar la Navidad

Blanca Cuesta y Borja Thyssen son una pareja que se caracteriza por su gran discreción. Por ello no es habitual verlos compartiendo tiempo de ocio en espacios públicos. Pero antes de terminar el mes de noviembre y a poco menos de un mes de que den comienzo las Navidades, han hecho una escapada familiar a Londres a la que se han llevado a sus cinco hijos: Sacha —el primogénito, que está a punto de cumplir la mayoría de edad—; Eric, que tiene 15 años; Enzo, de 13; Kala, que mañana domingo día 30 alcanza los 11; y la menor de todos ellos, India, que aún no tiene 5 años.

Junto a ellos, el matrimonio ha sido capturado dando un agradable paseo por la capital británica y más concretamente por South Kensington, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Las características del viaje, a juzgar por las imágenes, son ocio, familia, tranquilidad y desconexión. Para perderse por las calles de Londres, los 7 eligieron estilismos cómodos y abrigados que les permitieron abordar los diferentes planes que tenían previstos y hacer frente a las bajas temperaturas propias de la temporada del año.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta. (Foto:Gtres)

Blanca Cuesta se decantó por unos jeans de corte pitillo, muy ajustados, en color gris antracita, un jersey en un tono más claro, zapatillas de tacón y un anorak acolchado de color negro brillante de la prestigiosa firma francoitaliana Moncler. Como toque final y para guardar sus pertenencias, Cuesta llevó colgado de su brazo el bolso modelo 19 de Chanel. Por su parte, el hijo de Tita Cervera eligió un abrigo negro, unos vaqueros y casi todo el tiempo cubrió su rostro con unas gafas de sol oscuras. En su espalda llevaba una mochila de gran tamaño.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, las dos hijas pequeñas iban a juego. Ambas optaron por lucir vaqueros y chaquetón rosa intenso. Los chicos, que también llevaron sus correspondientes plumas para abrigarse —gris oscuro, gris claro y azul marino—, eligieron pantalones vaqueros con un corte más relajado, no tan ceñidos al cuerpo.

La unión de la familia con Londres

Lejos de ser un viaje para conocer la ciudad, ha sido más bien un reencuentro, ya que tanto Borja como Blanca y sus hijos tienen un fuerte vínculo con este enclave. Cabe recordar que estuvieron instalados allí en un periodo de tiempo que comenzó en agosto de 2016 y concluyó en enero del año siguiente. Unas fechas en las que Kala apenas tenía un año e India no había nacido. Pese a esto, durante el tiempo que duró su estancia allí, Blanca, Borja, Sacha, Enzo y Erik pudieron descubrir los entresijos y curiosidades que albergan las embaucadoras e históricas calles. Londres ya se encuentra iluminado, por lo que, a todas luces, también habrán aprovechado esta excursión que describimos para admirar los espectáculos de luces y adornos que llenan de alegría y color la metrópoli.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta. (Foto: Gtres)

A pesar de esta escapada puntual, tanto la empresaria, artista y escultora como sus cinco hijos están afincados en España, donde están escolarizados los menores. Sin embargo, Borja mantiene sus negocios a caballo entre la capital española y Andorra, entre otras ciudades del mundo, tal y como refleja la revista ¡Hola!, que ha sido la que ha conseguido en exclusiva las imágenes de los Thyssen Cuesta en South Kensington.