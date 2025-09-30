De la majestuosidad de Tita Cervera al estilo rebelde de Antonia Dell’Atte en la alfombra roja del lujo

La Asociación Española del Lujo ha celebrado en Madrid, con motivo de su 15º aniversario, una de las citas más destacadas del calendario social y empresarial: los International Luxury Awards, conocidos popularmente como los premios Diamante. Este evento, que se ha consolidado como un referente del sector, premia la excelencia de las 150 marcas que forman parte de la asociación, abarcando ámbitos tan diversos como la moda, el arte, la cultura, la gastronomía, la belleza, los viajes y el lifestyle. La ceremonia de 2025 ha destacado no solo por la calidad de los galardonados, sino también por la elegancia y el despliegue de estilo de sus asistentes, quienes convirtieron la noche en un auténtico escaparate del lujo español e internacional.

Entre los 25 premiados de esta edición figuraban nombres tan emblemáticos como Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, galardonados en la categoría Lifestyle & Heritage; el grupo Kering, reconocido por su compromiso con la Sostenibilidad; Chopard, premiado en la categoría de Joyería; y el grupo Elie Saab, distinguido en Moda Femenina. La presencia de estas figuras subraya la amplitud y el alcance de la asociación, que desde hace quince años busca no solo promocionar marcas de prestigio, sino también «reforzar los valores de excelencia y tradición que definen al lujo contemporáneo».

Beatriz de Orleans en los International Luxury Awards. (Foto: Gtres)

La anfitriona de la gala, Beatriz de Orleans, no pasó desapercibida. Como fundadora y presidenta de honor de la Asociación Española del Lujo, su papel era central. La princesa, con un aura de distinción y estilo, llegó vestida de un radiante blanco con un caftán de líneas fluidas y mangas amplias, adornado en el cuello con pétalos de tela bordada en plata. Complementó el conjunto con un brazalete ancho engalanado con diamantes y el icónico bolso Lady Dior de piel de cordero en color blanco con estampado Millefiori, reafirmando su estatus de referente de elegancia en el sector.

Eugenia Martínez de Irujo, acompañada de Narcís Rebollo, apostó por un look igualmente luminoso, con un vestido blanco bordado con motivos florales y una falda larga de tul que aportaba volumen y movimiento. Completó su conjunto con una chaqueta bomber blanca y sandalias de terciopelo beige, mostrando cómo la sofisticación puede convivir con un toque informal y moderno. La duquesa de Montoro, que será protagonista próximamente en la boda de su hermano Cayetano Martínez de Irujo, demostró una vez más su dominio del estilo boho chic y su capacidad para combinar tradición y contemporaneidad.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo en los International Luxury Awards. (Foto: Gtres)

La gala contó también con la presencia de Tita Cervera, que destacó con un look más casual, compuesto por una blusa dorada cubierta de lentejuelas y ribeteada con pequeñas perlas, pantalones blancos y sandalias de tacón de madera, mostrando que el lujo también puede ser relajado y divertido. Por su parte, Vicky Martín Berrocal optó por un vestido de crepé ajustado, bordado con cristales y perlas, versión de fiesta de su diseño nupcial ‘Turquesa’, reafirmando su maestría en el mundo de la moda.

Entre las asistentes que apostaron por el negro como símbolo de elegancia y sofisticación, Ainhoa Arteta destacó con un vestido de falda plisada, escote en pico y drapeado en la cintura, complementado con un espectacular collar de diamantes negros y blancos. Antonia Dell’Atte y Fiona Ferrer, en cambio, eligieron pantalones de corte fluido, combinados con chaquetas y blusas de estilo cuidado, demostrando que el traje también puede ser un vehículo de glamour. Arantxa de Benito optó por un complicado traje de pantalón con pinza abierta y chaqueta bicolor, mientras Ana Antic brilló con un diseño satinado de Juan Vidal, el vestido Aurora, de silueta ajustada, drapeado y cut-out, que combinaba tradición y modernidad de manera magistral.

Ainhoa Arteta en los International Luxury Awards. (Foto: Gtres)

Con todo, los International Luxury Awards 2025 no solo celebraron la excelencia empresarial y creativa, sino que también se convirtieron en una pasarela de estilo donde la moda, la cultura y el glamour se entrelazaron para ofrecer una visión completa de lo que hoy representa el lujo en nuestro país y lejos de nuestras fronteras. Una noche que reafirmó que la distinción no es solo una cuestión de marcas, sino de presencia y talento.