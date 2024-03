Fichamos en Lefties el vestido blanco que está dando qué hablar: no vas a creerte el precio que tiene

De cara a la temporada de eventos primavera/verano 2024, parece que los vestidos calados serán una de las principales tendencias. Si te interesa ir a la moda, no hace falta que pagues mucho en un modelo de estas características. El vestido blanco de Lefties es el que debes tener.

Ya puedes encontrar algunos fácilmente dentro de las mejores marcas. Se trata de un vestido midi calado de manga larga y cuello redondo, que cuenta con tirantes interior para evitar las transparencias. Encontrarás en esta prenda una que se adapte a tus hábitos de vestimenta.

El vestido blanco de Lefties que debes tener

El blanco roto, otro de los protagonistas de la estación

Si el vestido calado será uno de los grandes protagonistas de la próxima primavera y el siguiente verano, se espera que el blanco roto sea otra de las estrellas a lo largo de las estaciones más cálidas del calendario.

Este color no absorbe el calor, al contrario que aquellos más oscuros, y tiene la ventaja de que proporciona una sensación de limpieza y/o pureza sin los defectos del blanco clásico.

De hecho, uno de los problemas del blanco tradicional es que se ensucia y eso no favorece su uso en eventos sociales a los que irás durante el día. Cuando vayas a utilizar vestidos para asistir a bodas o bautizos, prioriza los tonos que más disimulan las manchas y defectos.

Cómo combinar este vestido

Es bien fácil de combinar con cardigans en color oscuro, también con botas altas, zapatos bailarina, con sandalias ahora que viene el buen tiempo, con bolsos de diversos colores, y pendientes o collares en dorado o plateado que te interesan.

¿En qué tallas puedo comprarlo?

Puedes hacerte con este vestido de Lefties en varias tallas, que van desde la XS hasta la XL, por lo que deberías echar un vistazo antes a la guía de tallas de su web oficial. Así, al comparar este vestido con otros que tengas en casa, seleccionarás la correcta.

Suponiendo que tengas dudas, selecciona tu talla frecuente. Si no fuera la correcta, puedes cambiar o devolver el producto.

¿Cómo se confecciona el vestido blanco de Lefties?

Está confeccionado en una mezcla de materiales textiles. Poliéster 95% y elastano 5% para el exterior y poliéster 100% para el forro. Esta mezcla hace de éste un vestido suave al tacto, agradable incluso al cierre de esas veladas que se extienden durante largas horas.

¿Cómo mantenerlo en buen estado?

Los cuidados de este vestido calado son básicos. Puedes lavarlo a máquina, a una temperatura que nunca supere los 30° C. Asimismo puedes plancharlo, en este caso a una temperatura que nunca supere los 110° C. Así, no tendrás problemas en este sentido.

Finalmente, no debes aplicar lejía ni blanqueador, no debes limpiarlo en seco ni tampoco debes introducirlo en la secadora.

¿Cuál es su precio del vestido blanco?

El coste de esta prenda es de 17,99 euros. Debes pensar que es un vestido simple, pero a la vez, bello, y muy versátil. Te sacará de apuros cuando tengas un evento semiformal o formal y no sepas qué ponerte.

Sumado a eso, es sencillo combinarlo con accesorios y/o complementos tanto en tonalidades blancas como doradas. Su versatilidad lo vuelve indispensable para el armario femenino.

Detalles sobre los métodos de envíos

La recogida de los productos de Lefties en sus tiendas físicas es totalmente gratuita. Las otras modalidades sí tienen coste:

Envío a punto de entrega – 3,99 euros

Envío estándar – 4,99 euros

Envío Express – 5,99 euros

Para más información acerca de los tiempos de entrega, condiciones y excepciones, debes consultar su apartado de Ayuda.

¿Cómo realizar cambios o devoluciones?

Para realizar un cambio o una devolución dispones de 30 días desde la fecha de recepción del email de confirmación del envío. Puedes cambiar tus prendas en las tiendas físicas de Lefties sin coste alguno.

Las prendas se pueden cambiar por color o talla mientras estén en excelentes condiciones, haya stock en la tienda y su precio no haya sufrido modificaciones desde la compra.

Si lo que deseas es cambiar tu compra por otro artículo, debes devolverlo y llevar a cabo un nuevo pedido en su web oficial.

Las devoluciones en las tiendas físicas son completamente gratuitas, pero sí tienen coste las devoluciones en puntos de entrega. Cuestan 1,99 euros, un importe que será descontado del reembolso al mismo medio de pago con el que hayas hecho la compra.

Con este vestido y unos pendientes, tienes un look de fiesta por menos de 25,00 euros. Una oportunidad de esas que no puedes dejar escapar.

Tienes este vestido en formato online donde compras de manera mucho más rápida y luego en la tienda física donde además te lo puedes probar y comprar muchos otros accesorios y ropa a buen precio.