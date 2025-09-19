Ayuso estrena un look de noche de Vicky Martín Berrocal y deslumbra en Sevilla

Isabel Díaz Ayuso ha brillado con luz propia durante los Premios Escaparate, donde ha ejercido como Madrina de Honor del evento y nos sorprendía con un espectacular vestido negro de la firma de Vicky Martín Berrocal. Un diseño muy elegante, en tono negro, y que se destaca por el escote palabra de honor, que se extiende sobre hombros y brazos, además del delicado tul que da pie a un sugerente efecto de transparencias. Las mangas, también entalladas, y recubiertas por la misma gasa, le dan un toque de sofisticación al conjunto, que decidió combinar con unos pendientes dorados y un clutch negro rígido.

En cuanto al peinado, la Presidenta de la Comunidad de Madrid optaba por un sencillo recogido compuesto por un moño bajo y peinado en suaves ondas, junto con un maquillaje natural que hacía énfasis en su mirada. Un toque de sobriedad, que se ha convertido en el punto perfecto para sellar todo el estilismo. Así, Ayuso se convertía en la gran protagonista de la noche, donde la moda y la política se entremezclaron sobre la alfombra roja.

Isabel Díaz Ayuso en los Premios Escaparate. (Foto: Gtres)

El diseño, presente en la web de Victoria, lleva el nombre de Zaniah Negro y está presente en diversas tallas; desde la 36, a la 46. «Vestido de crepé palabra de honor con drapeado en tul igual a las mangas, unido al vestido que envuelve el cuerpo», lo describen. Valorado en 255 euros, se encuentra disponible, y cuenta con envíos por toda España Peninsular.

Los Premios Escaparate, -que reciben su nombre de la revista sevillana-, se han convertido en una cita anual muy esperada, y que reúne a personalidades de diversos ámbitos, como la cultura, la política, la moda, el arte y la empresa.

De hecho, durante su intervención en la gala, la Presidenta se encargaba de remarcar la diversidad cultural presente en nuestro país y la aportación que los españoles han hecho al mundo. «España es una nación que se ha construido a base de todas las formas de ser español», declaraba contundente. Una pluralidad que ha llevado a que sea un país «admirado, querido y, a veces, envidiado». «Cuando hemos caminado juntos hemos sido imbatibles; hemos llevado arte, ciencia y universidad a todos los rincones de la tierra», ha señalado.

Del mismo modo, Ayuso cerraba su intervención con un mensaje muy positivo de cara al futuro, y es que animaba a todos los presentes a «celebrar todo lo bueno que hemos heredado y todo el trabajo que tenemos por delante». Todo, con el objetivo de que «las nuevas generaciones hereden un mundo libre, abierto y en equilibrio».