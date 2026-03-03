Carlos Fitz-James y su tío Fernando Martínez de Irujo, han reaccionado ante el descubrimiento de nueve pozos ilegales en funcionamiento y explotación en la Casa de Alba en Ajlóbar, en la provincia de Sevilla. En las últimas horas, el nieto y el hijo de Cayetana de Alba han aparecido ante los medios tras salir a la luz este posible delito contra el medio ambiente con un «impacto colateral en Doñana» y que tiene como origen en la finca de la Casa de Alba en la capital hispalense.

La reacción de la Casa de Alba ante los nueve pozos ilegales

Dos peritos del Seprona han prestado declaración ante el juez de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor por este posible delito de pozos ilegales, tras una denuncia presentada por dos ex trabajadores de esta finca de la Casa de Alba. Este terreno, gestionado por Eurotécnica Agraria, solo disponía de licencia para dos de los pozos para uso doméstico. Por ello, la mencionada compañía estaría utilizándolos sin los permisos necesarios y, por ende, y según la Guardia Civil, habría obtenido un beneficio de cinco millones de euros.

Una situación que pone en la palestra a algunos de los hijos de la duquesa de Alba, ya que la Fiscalía a pedido imputar a familiares de Fernando Fitz-James Stuart, como al duque de Aliaga, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg.

Carlos Fitz-James Stuart. (Foto: Gtres)

Horas después de que esta noticia saliera a la luz, han sido varios los miembros de la Casa de Alba los que han reaccionado, como Carlos Fitz-James Stuart, el hijo menor del actual duque de Alba. El marido de Belén Corsini, que siempre ha tratado de pasar desapercibido ante los medios, no ha podido esquivar al micrófono de Gtres, que le ha preguntado sobre este asunto: «Simplemente preguntarte por los nueve pozos que al parecer han sido localizados y eran ilegales, que dicen que ha perjudicado y ha causado un gran daño ambiental. Por lo visto, se han beneficiado de una cantidad que no correspondía». Sin embargo, y fiel a su discreción, el nieto de Cayetana de Alba no ha perdido la sonrisa y ha preferido no pronunciarse al respecto.

Por su parte, Fernando -el hijo de Cayetana de Alba-, también ha aparecido en las últimas horas tras destaparse esta situación legal que pondría en un aprieto a su familia. Al igual que su sobrino, también ha optado por el silencio ante las preguntas de la prensa.

Eugenia Martínez de Irujo y su hermano Fernando en la boda de Cayetano. (Foto: Gtres)

Esta noticia llega en un año muy importante para este clan, que celebra el Centenario del nacimiento de Cayetana de Alba y que ha supuesto que su hijo Cayetano, con mucho gusto, coordine la agenda que marcará el curso de la Fundación de la Casa de Alba con exposiciones y eventos a lo largo de estos 365 días.