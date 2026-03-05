La inesperada felicitación de Álvaro Morata a Alice Campello por su cumpleaños: "Disfruta de tu día"

Alice Campello está de celebración. Este jueves, 5 de marzo, cumple 31 años y, a diferencia de otras ocasiones, esta vez lo hará lejos de Álvaro Morata. Y es que la pareja ha decidido tomar caminos por separado después de casi una década de relación y cuatro hijos en común. Sin embargo, pese a su ruptura, ambos parecen haber optado por mantener un cordial contacto y un respeto mutuo por el bienestar de los pequeños, los cuales siguen siendo su prioridad. Tal vez por ello, en una fecha tan señalada como esta, Morata no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitar públicamente a la italiana, dejando entrever que el cariño que sentía por ella continúa presente más que presente.

«¡Feliz cumple! Disfruta de tu día», escribía el deportista en una historia de su perfil oficial de Instagram, donde además ha querido repostear uno de los últimos posts con los que la modelo se ha despedido de sus 30 años. En la publicación, Alice posa en un carrusel de fotografías visiblemente sonriente, luciendo una cazadora marrón, un jersey a juego, unos pantalones vaqueros y unos botines negros por las calles de Milán, su actual lugar de residencia.

Historia de Instagram de Álvaro Morata. (Foto: RRSS)

La fallida segunda oportunidad de Morata y Alice Campello

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Álvaro Morata y Alice Campello terminan con su relación. En verano de 2024, anunciaron su primera ruptura, dejando sorprendidos a propios y extraños. Por aquel entonces, justificaron que fueron las «incomprensiones continuas» las que les llevaron a tomar dicha decisión, pero, sin embargo, cinco meses después, dieron una segunda oportunidad a su historia de amor. Una oportunidad que, aunque ha durado casi un año, finalmente ha quedado en vano.

Aunque no han publicado ningún tipo de comunicado en sus redes sociales para explicar su actual situación, después de varias semanas de especulaciones, Álvaro Morata se pronunció a través de Javi de Hoyos. «Morata me ha confirmado que hay ruptura», aseguraba el periodista desde el plató de D Corazón. «Van a seguir siendo una familia y van a luchar por su familia, pero desgraciadamente esta segunda oportunidad no ha salido adelante», explicaba, haciendo hincapié en que no había terceras personas y que tan solo existían incompatibilidades que no habían podido superar.

Por su parte, el periodista Pedro Jota aseguró en el programa En todas las salsas que la ex pareja ya había empezado a realizar los primeros pasos del proceso de divorcio. Además, destacaba que, según la información de la que disponía, Alice era la que más estaba sufriendo, ya que Álvaro parecía tener más claro que este era el final definitivo. Por otro lado, la revista ¡Hola! anunció que Morata abandonó el hogar familiar para mudarse a una casa ubicada a escasos metros de la que ya compartía con la madre de sus hijos.