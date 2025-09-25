El Rey Felipe , encuentro en Nueva York con Alberto de Mónaco su evacuación en la Vuelta

El Rey Felipe VI ha puesto punto final a su viaje oficial a Nueva York. El monarca cerró su agenda en la Gran Manzana tras su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un discurso en el que don Felipe pidió a los líderes mundiales no mirar hacia otro lado ante las muertes de la población civil, la hambruna y los desplazamientos forzosos de miles de personas y en el que insistió en la necesidad de poner fin a la masacre en Gaza. El jefe del Estado condenó el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 -al que se refirió como execrable terrorismo-, pero exigió al Gobierno de Israel que terminara con la situación: «Clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo, que tanto ha sufrido a lo largo de la historia», dijo.

Don Felipe ha pasado varios días en Nueva York. Un viaje en el que, además de intervenir ante la Asamblea de Naciones Unidas, también ha participado en una serie de encuentros, algunos de ellos con otros miembros de la realeza. Han sido muchos los que se han trasladado hasta la ciudad de los rascacielos para participar en estas jornadas, como es el caso de la reina Máxima de Holanda y su hija mayor, los reyes de Suecia, la reina Matilde de los Belgas, la familia real de Jordania o el príncipe Alberto de Mónaco.

Precisamente con el hermano de la princesa de Hannover el Rey Felipe ha mantenido un encuentro del que hemos tenido noticia gracias al perfil público del Palacio Grimaldi, donde se ha publicado una fotografía de ambos juntos con el rostro serio y conversando. «Encuentro en la ONU», reza el pie de foto. El príncipe Alberto ha sido otro de los royals que ha intervenido en esta asamblea.

La relación de Alberto y Felipe VI

Este encuentro entre Felipe VI y el Alberto de Mónaco se ha producido pocas semanas después de que el príncipe tuviera que ser evacuado entre fuertes medidas de seguridad de Madrid por los incidentes provocados por los manifestantes propalestinos en la última etapa de la Vuelta. El hermano de Carolina de Mónaco se había trasladado hasta la capital española para la entrega de trofeos, ya que el próximo año está previsto que el arranque y varias etapas sean en el Principado.

Alberto de Mónaco y el Rey Felipe VI juntos en Madrid.

Antes de esto, se pudo ver a Felipe VI y a Alberto de Mónaco juntos durante un viaje que hizo el príncipe a nuestro país en octubre de 2022, en el que almorzó con el Rey en Zarzuela. El esposo de la princesa Charlene visita de manera regular España por su pasión por la arqueología, heredada de su tatarabuelo, el príncipe Alberto I de Mónaco, pero en estas visitas no siempre se reúne con Felipe VI.

De hecho, aunque su relación es cordial y marcada por el respeto diplomático, no es especialmente cercana ni íntima. Un detalle que lo demuestra es que no hubo representantes españoles en la boda de los príncipes Alberto y Charlene.

Las otras reuniones del Rey en Nueva York

Además de su breve reunión con el príncipe Alberto, durante este viaje don Felipe también ha tenido la oportunidad de mantener conversaciones con otros miembros de la realeza, que se han trasladado hasta Nueva York para participar en la Asamblea de Naciones Unidas. Entre ellos, por ejemplo, Carlos Gustavo de Suecia. Asimismo, Felipe VI se ha reunido con varias autoridades, entre las que se encuentran el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, el presidente Zelenski o el portugués Marcelo Rebelo de Sousa.