La ciudad de París se prepara para acoger una de las noches más esperadas del calendario futbolístico internacional: la 69ª ceremonia del Balón de Oro. Este lunes 22 de septiembre, a las 21:00 horas, el emblemático Teatro Chatelet será el escenario donde se reunirán las mayores estrellas del fútbol, representantes de la realeza y personalidades del deporte y la cultura. Una gala en la que no solo se celebrará la excelencia deportiva, sino también el compromiso social de algunos jugadores, gracias a la entrega del prestigioso premio Sócrates.

El protagonismo de esta edición no se limita a los futbolistas nominados, sino que se extiende a la princesa Charlene de Mónaco. El Palacio de los Grimaldi confirmó a través de un comunicado oficial que la soberana monegasca será la encargada de entregar el galardón Sócrates, que distingue a los jugadores que destacan por su labor solidaria y humanitaria más allá de los terrenos de juego. La elección no es casual: Charlene es una exnadadora olímpica y defensora activa de la educación y el deporte como herramientas de transformación social.

«El premio Sócrates reconoce a los futbolistas que utilizan su influencia para impulsar un cambio positivo e inspirar a las nuevas generaciones», señala el comunicado difundido por el Principado de Mónaco. El texto también resalta la conexión de la princesa con los valores del galardón, al describirla como «una comprometida defensora de la juventud y de la educación a través del deporte». De este modo, la ceremonia no solo premiará goles y títulos, sino también gestos de solidaridad que tienen un profundo impacto en comunidades de todo el mundo.

En lo estrictamente deportivo, la expectación es máxima. Entre los candidatos al Balón de Oro masculino figuran nombres de gran peso como Lamine Yamal, Pedri, Fabián Ruiz, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Vinicius Jr., Raphinha y Mohamed Salah. Todos ellos han brillado durante la temporada y son firmes aspirantes a levantar el codiciado trofeo. La entrega del galardón tendrá un valor añadido este año: será el mítico Ronaldinho quien suba al escenario para darlo al ganador, añadiendo un toque de magia y nostalgia a la velada.

El Balón de Oro femenino tampoco se quedará atrás en emoción. España volverá a tener un papel protagonista con dos de sus jugadoras más emblemáticas: Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, quienes ya saben lo que es ganar este reconocimiento en ediciones anteriores. Ambas repiten como favoritas y podrían reafirmar la hegemonía del fútbol femenino español en el plano internacional.

La ceremonia, organizada por la revista France Football, llega a su edición número 69 consolidada como un acontecimiento global que trasciende lo meramente deportivo. Cada año, la gala atrae la atención de millones de espectadores en todo el mundo, deseosos de descubrir quiénes serán los nuevos reyes y reinas del balón. Pero este 2025, además, el premio Sócrates y la presencia de Charlene de Mónaco subrayan la importancia de que los deportistas utilicen su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad.