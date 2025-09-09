Alberto y Charlene de Mónaco ‘se bajan del trono’ por un entrañable motivo

La vuelta al cole llega para todos, incluidos los royals. Aunque la mayoría de los príncipes europeos ya son bastante mayores, todavía nos quedan algunos en edad escolar. Es el caso de los hijos de los príncipes de Gales o los de los príncipes Alberto y Charlene de Mónaco, quienes no han dudado en compartir en redes sociales unas simpáticas imágenes en las que se ve a los pequeños en su primer día de colegio.

Los mellizos Jacques y Gabriella de Mónaco han empezado el nuevo curso este lunes. Lo han hecho en el colegio Institution François d’Assise-Nicolas Barré (FANB), que se encuentra ubicado muy cerca de su residencia oficial, el Palacio Grimaldi.

A sus 10 años, los hijos de Alberto y Charlene de Mónaco llegaron al centro escolar acompañados de sus padres, que siempre suelen acudir en este primer día de colegio. El príncipe y su esposa dejaron aparcados sus compromisos oficiales durante un rato para estar al lado de los pequeños y apoyarlos en esta vuelta al cole. Una faceta más humana y personal que no estamos tan acostumbrados a ver.

Vestidos con el uniforme escolar, con un polo rojo con el escudo del centro, ambos se mostraron muy sonrientes. Los dos hermanos tienen una conexión muy especial y están muy unidos. De hecho, en la fotografía que ha compartido el Palacio Grimaldi se les puede ver de la mano.

El heredero llevaba una mochila de Roblox, lo que refleja su afición por los videojuegos y el mundo digital, mientras que su hermana apostó por una mochila azul de Labubu, un simpático personaje coreano que está muy de moda y que causa furor en todo el mundo.

Las imágenes que ha compartido la casa Grimaldi en su perfil oficial están acompañadas por un breve texto: «Este lunes por la mañana, el príncipe heredero Jacques y la princesa Gabriella han vuelto al colegio. Les espera un nuevo curso escolar lleno de descubrimientos, amistades y aventuras. La familia principesca les desea a todos los estudiantes del Principado una feliz vuelta a clase».

El colegio de los príncipes

El colegio al que asisten los hijos de los príncipes Alberto y Charlene de Mónaco es la Institution François d’Assise–Nicolas Barré (FANB). Se trata de una institución privada y católica con una larga tradición educativa en el Principado.

Fundado en 1859, es uno de los centros más prestigiosos de Mónaco y ofrece enseñanzas desde infantil hasta secundaria y pone el foco en los valores, la excelencia académica y el multilingüismo. Tiene más de 1.170 alumnos de 82 nacionalidades diferentes, lo que lo convierte en un entorno multicultural y dinámico. El centro combina la tradición católica, la excelencia académica y apertura cultural, lo que lo convierte en un entorno ideal para formar a los futuros líderes del Principado.

El colegio está muy vinculado a la familia Grimaldi, de hecho, el propio príncipe Alberto cursó allí sus estudios durante su infancia. Por eso quiso que sus hijos siguieran su estela. Jacques y Gabriella de Mónaco empezaron a estudiar allí en el año 2022.