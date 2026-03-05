Britney Spears, arrestada en California por conducir ebria: nueva polémica para la estrella del pop

Britney Spears ha vuelto a protagonizar un momento polémico al ser arrestada en el condado de Ventura, California, por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI, por sus siglas en inglés). Según informó la Patrulla de Carreteras de California, la detención ocurrió la noche del miércoles 4 de marzo, alrededor de las 21:30 horas, tras recibir reportes sobre irregularidades en su conducción. Spears fue trasladada a la oficina del sheriff, donde fue fichada durante la madrugada del jueves 5 de marzo y liberada bajo un procedimiento habitual conocido como «cite and release», sin necesidad de pagar fianza. Su comparecencia ante un tribunal está programada para el próximo 4 de mayo, donde deberá responder al cargo de DUI.

Este arresto se produce en medio de un período especialmente complicado para la cantante, tanto en el ámbito personal como profesional. Apenas un mes atrás, Spears vendió parte de su catálogo musical a la editorial Primary Wave, en una operación que ha sido descrita como de gran envergadura y comparable a acuerdos millonarios de otros artistas internacionales. La venta incluye un porcentaje de los derechos sobre sus primeras composiciones, aunque los detalles financieros exactos no han sido revelados. Este movimiento se suma a una serie de decisiones estratégicas de Spears para retomar el control de su carrera tras años de tutelas y restricciones legales.

Britney Spears en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

La vida personal de Spears también ha sido objeto de constante escrutinio. La cantante estuvo bajo una tutela legal de 13 años, que comenzó a finales de la década de 2000 y otorgó a su padre, Jamie Spears, y a otros administradores control sobre su vida personal y sus finanzas. En 2021, tras un movimiento de apoyo popular conocido como #FreeBritney, un juez puso fin a esta tutela, lo que permitió a la artista recuperar su autonomía. No obstante, Spears ha reconocido que este periodo dejó cicatrices profundas, declarando en redes sociales que, aunque se siente afortunada de estar viva, aún guarda miedo hacia algunos miembros de su familia.

Desde la liberación de su tutela, Britney ha buscado reconstruir su vida y recuperar la relación con sus hijos, Preston (20) y Jayden (19), fruto de su matrimonio con Kevin Federline. Además, ha explorado la posibilidad de regresar a la música, aunque bajo sus propias condiciones. En enero de este año, Spears publicó un mensaje en redes donde explicaba que no volvería a actuar en Estados Unidos por razones «extremadamente delicadas», pero que esperaba presentarse en el Reino Unido y Australia junto a su hijo, sentada en un taburete con una rosa en el pelo y un moño, un gesto simbólico que refleja su deseo de retomar su carrera a su manera.

Britney Spears y Sam Asghari en un estreno. (Foto: Gtres)

A esto se suma la reciente eliminación de su cuenta de Instagram, donde Spears solía compartir momentos de su vida personal y profesional. La cantante acumulaba más de 42 millones de seguidores y había usado la plataforma para mostrar su proceso de recuperación, su pasión por la música y su relación con sus hijos. Su desaparición de la red social ha generado especulación sobre su estado emocional y la presión que sigue soportando ante la atención mediática constante.

El cargo de DUI al que ahora se enfrenta Spears, aunque generalmente considerado un delito menor en California, conlleva consecuencias serias. Las posibles sanciones incluyen multas económicas, suspensión de la licencia de conducir, cursos obligatorios sobre alcohol o drogas e incluso penas de prisión de hasta seis meses en caso de reincidencia o si se generan accidentes. Además, el registro de la infracción puede afectar seguros, empleo y futuros procesos legales, lo que podría complicar los planes de la artista de regresar a los escenarios internacionales.