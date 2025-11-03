Britney Spears borra su cuenta de Instagram tras compartir unas preocupantes publicaciones

Britney Spears ha hecho saltar todas las alarmas con su último movimiento en las redes sociales. Y es que ha decidido desaparecer de la vida pública y eliminar su cuenta oficial de Instagram. Lo ha hecho justo después de generar una gran preocupación entre sus más de 42 millones de seguidores, ya que en los últimos días, la cantante ha compartido un contenido que ha despertado cierta inquietud sobre su bienestar. De hecho, en uno de los posts aparecía con moretones en los brazos y vendajes en las manos, explicando que había sufrido una caída por las escaleras. Más tarde, también compartió que había sufrido un daño cerebral, una declaración que desconcertó aún más a sus fans y generó todo tipo de especulaciones al respecto. Acto seguido, desactivó los comentarios en sus publicaciones, un gesto que, sumado a su desaparición del universo 2.0, ha alimentado los rumores que señalan que atraviesa por un delicado momento.

Pero esto no es todo. La eliminación de su cuenta de Instagram ha ocurrido tan solo unas semanas después de publicarse You Thought You Knew, las memorias escritas por su ex marido y padre de sus dos hijos, Kevin Federline. En ellas, el mencionado acusa a la artista de haber consumido cocaína mientras amamantaba a su hijo Jayden, de haber mantenido relaciones sexuales con una bailarina femenina y de haber tenido comportamientos amenazantes hacia sus propios hijos. De hecho, narra que había llegado a entrar en la habitación de los pequeños con un cuchillo en la mano mientras ellos dormían. Unas graves acusaciones que Federline aseguraba que realizaba para que su ex pareja pudiera recibir la ayuda que necesitaba y así evitar que ocurriera algo más grave.

Britney Spears en un concierto en Berlín. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, estas informaciones han situado a Britney en el centro del huracán mediático de los últimos meses. Sin embargo, la estadounidense, lejos de quedarse callada, ha respondido a través de las redes sociales a su ex marido para defenderse públicamente y anunciar que iba a tomar medidas legales. «Créeme, esas mentiras piadosas que hay en ese libro van a parar directamente al banquillo y yo soy la única que realmente sale perjudicado aquí», sentenciaba.

Britney Spears y Kevin Federline. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Spears confesaba que se había sentido «desmoralizada por esta situación» y tal vez por ello, ha decidido dejar aparcadas por un tiempo sus redes sociales. No obstante, por ahora, no ha trascendido el motivo real. De hecho, hay varios usuarios en la red que comentan que incluso ha podido ser la propia plataforma la que ha decidido eliminar su perfil por el tipo de contenido que compartía recientemente. Sea como fuere, lo cierto es que de haber sido decisión propia, no es la primera vez que la cantante borra sus perfiles de la red. Un movimiento que suele coincidir cuando atraviesa por momentos de alta tensión mediática o emocional.