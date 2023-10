Britney Spears y Justin Timberlake mantuvieron una relación sentimental de 1999 a 2002. Fueron tres años en los que la pareja protagonizó un sinfín de momentos memorables ante las cámaras con los que consiguieron una gran masa de fans que seguían todos y cada uno de sus pasos. No obstante, la ruptura llegó, y aunque a día de hoy se desconoce el motivo principal que propició el fin de su historia de amor, cabe destacar que el cantante lanzó Cry Me a River, un tema en el que hacía referencia a una infidelidad por parte de Britney como causa de su separación.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha aportado más datos acerca de su relación, pero para sorpresa de muchos, las memorias que están a punto de ver la luz sobre la vida de Britney Spears, tituladas The Woman In Me, han dejado al descubierto una inesperada revelación que era desconocida por la esfera pública. Un popular digital estadounidense ha confirmado, a través de varias fuentes que ya han podido leer el libro en exclusiva, que la cantante sufrió un aborto de un hijo que esperaba junto a Justin Timberlake. De acuerdo con lo escrito en dichas páginas, el único motivo que los llevó a tomar esa decisión es que el artista no quería ser padre.

«Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes», expresaba Britney. A juzgar por sus propias palabras, con el paso de los años, la artista parece haberse arrepentido de tomar dicha decisión, ya que duda de si realmente fue la opción correcta. «Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre…», relata.

La intérprete de Toxic continúa su relato confesando que ella siempre se había imaginado una vida junto a Justin formando una familia en común, pero el embarazo ocurrió «antes de lo que esperaban» (ya que tan solo tenían 19 años) y fue algo que echó para atrás al artista. Por otro lado, Britney hace hincapié en que fue criada bajo la ideología de una religión que jamás le hubiera permitido pensar que abortaría en un futuro: «Estoy segura de que la gente me va a odiar por esto, pero acepté no tener el bebé», señala, añadiendo que el proceso por el que tuvo que pasar lo considera uno de los «más agonizantes» de su vida.

Britney Spears y Justin Timberlake/ Gtres

Pese a esta difícil decisión, Britney estaba convencida de que no afectaría nada a su relación y que con el paso del tiempo terminaría casándose con Justin. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que tan solo dos años después, ambos decidieron poner punto final a su historia de amor. Por ahora, Justin Timberlake no se ha pronunciado al respecto pero, tal y como reveló hace tan solo unas semanas Page Six, el cantante estaría realmente preocupado por el lanzamiento de las memorias de su ex pareja. Fuentes cercanas aseguran al medio citado que Justin estaría leyéndose el contenido del libro por lo que es probable que la inquietud y el nerviosismo se haya apoderado de él ante la inminente publicación.