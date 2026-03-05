La foto que sacude el clan Pantoja: Kiko Rivera y su madre, juntos tras años de enemistad

El nombre de Isabel Pantoja vuelve a ocupar titulares tras un inesperado gesto de su hijo, Kiko Rivera, que podría marcar el inicio de una reconciliación después de años de enemistad. Este jueves 5 de marzo, el DJ compartió en sus redes sociales una fotografía antigua junto a su madre, en la que ambos aparecen vestidos de azul y acompañada de la canción de la tonadillera Mi pequeño del alma, dedicada a él. La imagen, aparentemente sencilla, ha generado todo tipo de especulaciones, especialmente sobre un motivo de peso que podría haber llevado a este acercamiento, aunque todavía no se ha hecho público; algunos medios sugieren que podría estar relacionado con problemas de salud de la artista.

El gesto no ha pasado desapercibido tampoco para los programas de televisión, donde periodistas como Antonio Rossi aseguran que la fotografía tiene un propósito claro, aunque no revelado, y podría representar el primer paso hacia la normalización de su relación. Además, la periodista Alexia Rivas ha confirmado que, según declaraciones de Kiko, ya habría habido un acercamiento con su madre, dejando entrever que ambos han decidido iniciar un proceso de reconciliación. Aunque aún no se habla de una reconciliación definitiva, el gesto habría sido suficiente para que Pantoja decidiera posponer sus planes de mudarse a República Dominicana.

Storie de Instagram de Kiko Rivera. (Foto: RRSS)

Mientras tanto, la vida personal de Kiko Rivera sigue siendo foco de atención mediática. El DJ fue captado recientemente en Sevilla, en las inmediaciones de un supermercado, acompañado de su actual pareja, Lola. La pareja mostró una actitud relajada y cómplice, paseando y realizando compras ajenas al revuelo mediático que rodea al hijo de la tonadillera. Durante el encuentro, los reporteros intentaron preguntarle sobre los rumores de un enfrentamiento judicial con su exmujer, Irene Rosales, especialmente tras la noticia de que Kiko habría solicitado la custodia compartida de sus hijas, Ana y Carlota. Sin embargo, Rivera se limitó a responder con calma y con una sonrisa: «Infórmense bien», evitando así alimentar la polémica.

Irene Rosales, por su parte, ha decidido romper su silencio y será la invitada del programa ¡De Viernes!, donde hablará sobre su vida junto a Kiko y las infidelidades que asegura haber sufrido durante su matrimonio. En un adelanto, Rosales se muestra visiblemente emocionada al recordar aquellos años y asegura que la presión mediática y los comentarios en redes sociales afectaron profundamente su vida: «Me han escrito infinidad de veces que soy una cornuda y eso es muy duro», confesó. Estas declaraciones prometen arrojar luz sobre los motivos reales de su ruptura en agosto de 2025, tras once años juntos, nueve de ellos como matrimonio.

Tras la separación, ambos iniciaron nuevas etapas sentimentales: Irene mantiene una relación con Guillermo, un empresario sevillano, mientras que Kiko consolidó su romance con Lola, bailarina y directora de una escuela de danza. En redes sociales, el DJ ya ha publicado varios mensajes emotivos dedicados a su pareja actual, mostrando paz y felicidad tras superar los conflictos del pasado.

Con todo, el inesperado gesto hacia Isabel Pantoja pone de manifiesto que, además de gestionar su vida amorosa y familiar, Kiko Rivera ha decidido retomar la relación con su madre, lo que marca un giro importante en su historia personal. Este acercamiento no solo tiene valor emocional, sino que podría responder a una motivación urgente y significativa, relacionada probablemente con la salud de la tonadillera, y que ha sido suficiente para que ambos den el primer paso hacia la reconciliación.