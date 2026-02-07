El historial amoroso de Kiko Rivera antes de conocer a su novia, la bailarina Lola García

Kiko Rivera está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Como hombre soltero, el hijo de Isabel Pantoja se encuentra muy centrado en sus tres hijos y en su carrera como compositor y DJ de música comercial. Pero esto no siempre ha sido así. Y es que si nos remontamos a hace unos años, la vida de Rivera no era fácil y navegaba entre polémicas, deudas, malas compañías y adicciones que hicieron mella en sus compromisos.

Si bien es cierto que mantiene un trabajo complicado, puesto que se dedica al mundo de la noche, haciendo bolos, ha hecho todo lo posible por rehabilitarse y lo ha conseguido. No obstante, su complicado pasado ha dejado en su historial nombres propios que han marcado su imagen pública. Aunque el listado es interminable y algunas de ellas son totalmente desconocidas, repasamos los perfiles más mediáticos:

Kiko Rivera en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Jessica Bueno, la madre de su primogénito

La modelo ha sido una de las mujeres más importantes de su vida. Un sentimiento más que justificado teniendo en cuenta que es la madre de su primer hijo, el que le convirtió en padre por primera vez. Ambos coincidieron en Supervivientes y, aunque su relación comenzó en forma de amistad, poco a poco se convirtió en amor. Corría el año 2011 cuando, felices y muy enamorados, Bueno y Rivera anunciaron a bombo y platillo, mediante la revista ¡Hola!, el embarazo de la maniquí y sus planes de boda. Un objetivo que no llegó a materializarse, puesto que, poco después de nacer el pequeño Francisco, tomaron caminos separados.

Kiko Rivera y Jessica Bueno. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, esta decisión sumió a la pareja en una batalla legal por la custodia del menor, que terminó siendo compartida. Un enfrentamiento que copó titulares y horas en la televisión y de lo que ahora solo queda eso, el archivo de los medios. La vida de ambos ha cambiado mucho y en la actualidad mantienen una excelente relación. Quizás tener un enemigo común —Jota Peleteiro— haya sido lo que más les haya unido en todo este tiempo, además de su hijo.

Una tronista de ‘Mujeres y Hombres y viceversa’, Triana Ramos

Triana Ramos fue una de esas chicas que, tras dar con el hijo de la cantante de copla, supo aprovechar su fama. Por aquel entonces, la joven llegó a ser tronista del exitoso formato Mujeres y hombres y viceversa que presentó Emma García y a la que relevó Toñi Moreno hasta su final. En la actualidad, mantiene una vida muy tranquila, completamente alejada de los focos, centrada en la crianza de su vástago y muy comprometida con la creación de contenido en redes sociales, donde atesora más de 28.000 seguidores.

Kiko Rivera y Triana Ramos. (Foto: Gtres)

Alba Muñoz, entre los Tejado y los Rivera

La sevillana fue una de las primeras novias del protagonista de estas líneas junto con otros nombres como el de Sara o el de Saray. Aunque en la actualidad es más conocida por su relación con Antonio Tejado, también compartió un tiempo con Kiko. Allá por el año 2004, ocupaba un segundo plano mediático, pero de un tiempo a esta parte ha hablado de sus vivencias con el hijo del recordado torero frente a los medios de comunicación.

Alba Muñoz en Telecinco. (Foto: ‘¡De Viernes!’)

Hace unos meses, Alba intervino en un magacín vespertino de Telecinco y afirmó que, tras separarse de Tejado, hace 13 años, Kiko trató de retomar el contacto con ella. «Recibí una solicitud de Facebook», recuerda. Algo que ha vuelto a hacer hace poco a través de una llamada telefónica, dentro del marco de su ya caduca relación con Irene Rosales.

Techi, una de las más polémicas

Las polémicas de Kiko Rivera no llegaron solas. A pesar de que Teresa Cabrera (Techi) estuvo tan solo dos meses con el DJ, exprimió hasta los topes su experiencia. Durante la relación se mantuvo al margen, pero tras romper con Kiko, no le faltó plató de televisión que recorrer para hablar mal de él y de todo el clan Pantoja, destapando así vivencias íntimas del DJ.

Techi con Kiko Rivera. (Foto: Gtres)

Su gusto por la fama llegó hasta tal punto que, pasados los años, volvió a la pequeña pantalla presumiendo de su relación con Alberto Isla, ex novio de Isa Pi y padre de su primer hijo, el pequeño Albertito.