Kiko Rivera amplía la familia tras su ruptura con Irene Rosales: "Me tiene loco"

La vida de Kiko Rivera ha dado un giro de 180 grados desde que se conoció su ruptura con Irene Rosales. Llevaban juntos más de diez años y, tras un claro desgaste de la relación, ambos decidieron tomar caminos por separado. Ahora, la sevillana ha vuelto a encontrar el amor junto a Guillermo mientras que el DJ parece estar completamente centrado en su trabajo. Sin embargo, en las últimas horas, ha sorprendido a sus seguidores de Instagram anunciando, visiblemente emocionado, que ha ampliado su familia.

«Os presento a Mambo, el nuevo miembro de la familia. Acaba de llegar y ya me tiene loco. Ya lo quiero y apenas acabamos de conocernos. Decidme que no es una monada», ha escrito junto a un carrusel de fotografías en el que aparece posando de lo más sonriente junto a un cachorro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KikoRivera (@riverakiko)

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de amor hacia el hijo de la tonadillera y su nueva mascota. «Qué bonito es», «Dan un cariño incondicional», «Prepárate para desafíos varios. Te esperan momentos únicos», «Cuídalo mucho, Kiko, que te hará mucha compañía», «Son mejores que muchas personas», «El más fiel compañero que tendrás», «Qué cosita, ahora de cachorro va a morder todo», escribían algunos de los internautas. Cabe destacar que el nombre de Mambo no ha sido elegido al azar, ya que hace referencia al hit que lanzó en 2023 y que se convirtió en todo un fenómeno viral.

Kiko Rivera, ¿de nuevo feliz?

Después de la tormenta siempre llega la calma. Al menos eso es lo que se dice, y si tenemos en cuenta las dos últimas publicaciones de Kiko Rivera en la red, todo parece indicar que en su caso es así. Horas antes de anunciar la llegada del nuevo miembro de la familia, el DJ compartió una reflexión en la que aseguró que, después de todo, «está viviendo el mejor momento de su vida». «La vida me ha dado la oportunidad de empezar otra vez, pero esta vez con más claridad, más fuerza y con los pies en el suelo. He tropezado, he fallado, he perdido tiempo… pero también he aprendido. Y os prometo algo: no voy a repetir los mismos errores», sentenciaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KikoRivera (@riverakiko)

Precisamente sobre algunos de estos errores se pronunció hace justo una semana en ¡De viernes!, donde explicó que le gustaría sentarse con su hermana Isa para pedirle disculpas por el episodio de la manguera. «No me quiero justificar. Asumo mis errores, mi comportamiento fue horrible», dijo, dejando la puerta abierta a una reconciliación. Este viernes, Isa Pantoja acude como invitada al programa citado y será ella misma quien desvele si realmente ha retomado o no la relación con Kiko. De ser así, sin duda sería una noticia que sumaría aún más felicidad a la nueva vida de Kiko, el cual ahora está soltero y sin hablarse prácticamente con ningún miembro de su familia.