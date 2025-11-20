Isa Pantoja rompe su silencio y responde a Kiko Rivera: ¿hay reconciliación?

Isa Pantoja ha decidido romper su silencio después de la dura entrevista que concedió su hermano Kiko Rivera, hace tan solo una semana, en ¡De viernes! Tras salir a la luz su divorcio con Irene Rosales, el DJ reapareció en televisión abordando punto por punto su relación con la sevillana, así como tampoco tuvo problema en pronunciarse sobre otros aspectos relevantes de su vida que han sido noticia en los últimos años, como su distanciamiento con su madre o el episodio de la manguera que desveló la propia Isa. El intérprete de Quítate el top dio su versión de los hechos y pidió perdón por todo lo ocurrido, pero su arrepentimiento había provocado hasta ahora un silencio en la esposa de Asraf Beno.

Sin embargo, será en cuestión de horas cuando la joven responda a todo lo que dijo su hermano, en el mismo plató mencionado. La intervención de la hija de la tonadillera tendrá lugar el próximo viernes 21 de noviembre y se ha convertido en una de las más esperadas de los últimos días, ya que podría marcar un antes y un después en el clan. Y es que, según varios medios, estaría planteándose perdonar a Kiko Rivera. De ser esto cierto, ambos volverían a retomar el contacto en mitad de la guerra abierta que mantienen con su madre. Una situación que podría dar un giro de 180 grados al panorama Pantoja.

«Me gustaría sentarme con ella y pedirle disculpas a la cara por todos esos episodios feos que hemos podido tener de los que no me siento orgulloso […] No estaba en mi mejor momento y me ha tocado vivir cosas que no me correspondían. No es ninguna excusa, pero es la realidad […] No me quiero justificar. Asumo mis errores, mi comportamiento fue horrible […] No me siento orgulloso de eso, pero la situación pudo conmigo», explicó Kiko el pasado viernes, dejando claro que entre sus intenciones se encontraría la de arreglar las cosas con su hermana. ¿Lo habrá conseguido?

Isa Pantoja y Kiko Rivera en el plató de ‘Gran Hermano’. (Foto: Telecinco)

El llamativo mensaje de Kiko Rivera, previo a la entrevista de Isa

Justo unas horas antes de conocerse que Isa Pantoja será la próxima invitada de ¡De viernes!, Kiko Rivera ha compartido con sus seguidores una reflexión que no ha pasado desapercibida. En ella, ha confesado que «está viviendo el mejor momento de su vida» y que siente que «tiene una nueva oportunidad para empezar otra vez, con más claridad, más fuerza y con los pies en el suelo».

«He tropezado, he fallado, he perdido tiempo… pero también he aprendido. Y os prometo algo: no voy a repetir los mismos errores. Ahora voy a apostar por mí. Voy a arriesgar lo que antes me daba miedo, en lo personal y en lo profesional», expresaba, sin entrar en mayores detalles y desvelando que en 2026 lanzará un disco nuevo.