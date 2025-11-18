José Ramón Calderón -el abogado que ejerció como presidente del Real Madrid entre 2005 y 2009-, le ha mandado un recadito a Kiko Rivera, con el que se enfrentó judicialmente en el 2022 tras demandar al DJ por derecho al honor. El ex de Irene Rosales, durante la emisión de Cantora, la herencia envenenada, se refirió al jurista -que estuvo presente en la apertura del testamento de Paquirri- como «un sinvergüenza» por haberse, supuestamente, compinchado con su madre para quitarle su legado.

Tres años después, Calderón se ha pronunciado sobre Kiko Rivera, al que le ha aconsejado que, por la memoria de su padre, tenga un acercamiento con Pantoja, con la que el ex de Irene Rosales lleva años distanciado.

Ramón Calderón y Kiko Rivera. (Fotos: Gtres)

Ramón Calderón, tajante con Kiko

El ex presidente del Real Madrid ha aparecido en la presentación del libro de Jesús Álvarez y no ha dudado en atender a los medios. Calderón, en esta ocasión, no ha tenido ningún problema a la hora de hablar sobre algunos asuntos de la actualidad social, como de la situación de Kiko Rivera: «Le conocí muy pequeño, estuve en su bautizo, quería mucho a su padre, también mucho a su madre aunque hace muchísimo que no la veo. Él murió muy pronto como todo el mundo sabe, fue una amistad truncada demasiado pronto y, como digo siempre, a ella le deseo lo mejor. Él es el hijo de unos amigos míos, como los hijos de Carmen. Lo importante es que recuerden quién era su padre, cómo era su padre y lo que hizo por ellos».

En esta intervención, Calderón ha recordado un día que el clan Rivera Pantoja nunca olvidará: el bautizo de Kiko, en el que el ex presidente del club merengue estuvo presente: «Recuerdo que había muchísima gente conocida, muy feliz Francisco e Isabel lógicamente y aquello tristemente terminó demasiado pronto. Hay gente buena que se fue antes de tiempo. Yo creo que eso le pasó a Paco, que fue una muerte heroica y ver a ese hombre pidiendo calma a los demás».

Ramón Calderón fue designado para velar por los derechos de Kiko a la muerte de Paquirri. (Foto: Gtres)

Además, el íntimo amigo del siempre recordado Paquirri ha querido hacer una lanza a favor de Pantoja, que lleva más de cinco años distanciada de su primogénito. Asimismo, Calderón ha aprovechado la ocasión para comentar que es lo que hubiera pensado el diestro de esta fractura familiar: «Isabel es una mujer que ha vivido por y para su hijo y que han estado muy unidos. Ahora veo que hay discrepancias. A Paco no le gustaría verles así, a nadie le gustaría ver a un hijo hablando mal de su madre. No le conozco, pero es un error, porque no se si es que tiene motivos, pero estoy seguro que Paco que no hubiera recibido eso que yo veo en televisión con buena cara».

Finalmente, el ex presidente del Madrid -y a pesar de su conflicto-, ha querido desearle lo mejor: «Ojalá le vaya bien. Se dijo delante de millones de personas cosas muy graves, pero no eran ciertas. Yo hice todo lo que pude y todos los que participamos en el testamento para que se resolviera la voluntad de Paco. No es fácil para ninguna familia».