Irene Rosales pisa el acelerador y declara su amor públicamente a Guillermo en Roma

Irene Rosales es una mujer nueva y prueba de ello es el cambio que ha dado en su vida. Tras romper con Kiko Rivera, con el que mantuvo 11 años de relación sentimental, la joven ha vuelto a encontrar el amor al lado de Guillermo, un empresario enfocado en la instalación de césped artificial natural de Castilleja de la Cuesta, donde residía el matrimonio y ahora lo hace Rosales en solitario. Con él, Irene ha puesto tierra de por medio coincidiendo con las duras palabras que Rivera le ha dedicado en el programa ¡De viernes!, en el que llegó a catalogarla como compañera de piso, dejando claro que fue él quien dio el primer paso para finalizar su unión. Roma ha sido el destino elegido por la pareja en ciernes; allí han disfrutado de una escapada que no hace más que afianzar su noviazgo y dejar patente el compromiso de ambos. Tanto es así que Irene, tal y como revelan las redes sociales, ya se dirige a él como «mi amor».

En la ciudad eterna han actuado como dos turistas más y han visitado los impresionantes monumentos que atesoran sus embaucadoras calles, entre los que se encuentran el Coliseo romano o la Fontana de Trevi. Han paseado por el barrio bohemio de Trastévere y han degustado manjares propios de la zona como la pizza y la pasta. Todo esto lo ha recogido la propia Irene en sus redes sociales en un carrusel que ha colgado a modo de resumen en el que ha aprovechado para declarar su amor al empresario. «Gracias, Roma, por estos días mágicos», ha comenzado reflejando en la publicación conjunta. Y ha rematado su dedicatoria con otra significativa frase: «Sumando momentos con mi amor». Ha sido en esas palabras en las que los internautas han interpretado que Irene ha pisado el acelerador a fondo y se ha introducido de lleno en esta incipiente historia amorosa.

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de comentarios. «Qué bien te veo, Irene», ha apuntado la influencer sevillana Rocío Osorno. «Te mereces lo mejor», «Bonita pareja», «Que todo salga bien», «Estás radiante» o «Ya toca» han sido otros mensajes que han recibido.

Irene Rosales en Sevilla. (Foto: Gtres)

Los planes de Kiko Rivera

Mientras que Irene disfrutaba de los encantos del país de la bota, el hijo de la tonadillera seguía su vida con normalidad en la capital hispalense tras confesar que ha dado algunos pasos para intentar reconciliarse con su hermana. Hoy ha amanecido un día lluvioso en Sevilla y Kiko ha desempeñado sus obligaciones como padre llevando a sus pequeñas al colegio. Así lo ha trasladado a sus seguidores a través de las historias temporales de Instagram. Un pronunciamiento en el que ha aprovechado para desear un «bonito día» a sus fans.

Kiko Rivera en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Hace un par de días, Kiko también utilizó las redes sociales, como ya nos tiene acostumbrados, para enviar un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que han seguido su intervención en ¡De viernes! y le han hecho llegar su apoyo. «Gracias, de verdad, por todo el cariño que me habéis mandado», ha empezado escribiendo. «Lo he sentido de cerca y me ha llegado muchísimo», ha confesado. Y ha tranquilizado a sus incondicionales admitiendo que está «en un momento precioso, feliz y orgulloso de quién soy y de lo que he avanzado». «Todo empieza por querer hacerlo», ha sentenciado.