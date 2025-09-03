Comida a domicilio y un nuevo televisor: la cara B del encuentro de Kiko Rivera e Irene Rosales

Ha pasado justo una semana desde que Kiko Rivera e Irene Rosales confirmaran su ruptura. La pareja ha decidido tomar caminos separados por motivos que, a día de hoy, aún no han salido a la luz. No obstante, ambos han dejado claro que siempre estarán unidos por el bienestar de sus dos hijas en común, y es por ello por lo que, en medio del revuelo que ha generado la inesperada noticia, han protagonizado un reencuentro en la casa en la que antes vivían juntos, ubicada en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta.

Sucedió el pasado martes, 2 de septiembre, momento en el que el DJ llegaba en moto al domicilio mencionado. Se quitó el casco delante de los medios que se encontraban agolpados en la puerta y, guardando un absoluto silencio, entró en la vivienda. Una actitud que corrobora las palabras que él mismo escribió en la red, asegurando que no iba a obtener ningún beneficio económico ni mediático de su ruptura con la madre de sus dos hijas.

Kiko Rivera en Sevilla. (Foto: Gtres)

Se desconoce el tiempo que estuvo dentro del domicilio, pero los medios no dejaron de hacer guardia a las afueras, algo que ha permitido que podamos analizar desde LOOK la cara B de esta quedada. Y es que todo apunta a que disfrutaron de un almuerzo con las más pequeñas, ya que al rato de que el hijo de la tonadillera entrara, llegó un repartidor de comida a domicilio que, tras tocar el portero, accedió al hogar que ha visto a la ex pareja formar una familia. En las imágenes no se identifica ninguna empresa de comida rápida en concreto, por lo que se desconoce el menú que degustaron.

Un repartidor entrega comida a domicilio a la casa de Irene Rosales y Kiko Rivera. (Foto: Gtres)

No obstante, sea como fuere, lo que es un hecho es que Kiko Rivera entró en el domicilio como un visitante más y no como un habitante del mismo, tal y como era hasta hace poco. Y es que muchas de las pertenencias que antes se encontraban en el mismo, ya no están. Como es el caso del televisor, una de las primeras cosas que el DJ se llevó en el inicio de su mudanza a una nueva vida. Un hecho que queda completamente justificado con las imágenes trascendidas unas horas antes de que Kiko se encontrara con Irene en que fuera su nido de amor durante todos estos años. En ellas, se puede ver a un repartidor entregando una televisión a las puertas del domicilio.

Un repartidor entrega una televisión en la casa de Irene Rosales y Kiko Rivera. (Foto: Gtres)

Las últimas palabras de Irene Rosales

Irene Rosales no ha optado por el silencio tras conocerse su ruptura con Kiko. A través de las redes sociales, se ha mostrado muy transparente al respecto y, en sus últimas declaraciones, ha querido resaltar que no existen terceras personas ni problemas económicos entre los motivos principales que han terminado con su matrimonio.

Irene Rosales en Sevilla. (Foto: Gtres)

«Vamos a tener una relación totalmente normal. Es que no hay nada malo y me gustaría decir que no hay ningún tipo de problema, y que se dejen de inventar cosas económicas y demás porque es totalmente falso. Que dejen de nombrar a terceras personas porque son terceras personas que no tienen nada que ver y ya está», sentenciaba.