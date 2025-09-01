Kiko Rivera podría haber tenido una doble vida durante su matrimonio con Irene Rosales con una mujer muy parecida físicamente a Shakira. La ruptura del hijo de Isabel Pantoja con la madre de sus hijos ha destapado la verdadera relación de la ya ex pareja en los últimos meses. Sabido es que, durante los diez años que han estado juntos, el Dj le ha sido desleal a la andaluza en varias ocasiones. Unas infidelidades que la ex colaboradora televisiva habría perdonado por seguir adelante con su proyecto de familia. Sin embargo, ahora que la separación se ha materializado, ha salido a la luz un revelador testimonio que ha contado que el hermano de Cayetano y Fran Rivera ha mantenido un idilio con una misteriosa chica a la que conoce hace tiempo.

La doble vida de Kiko Rivera

Un confidente anónimo se ha puesto en contacto con Fiesta, el programa de los fin de semanas de Telecinco, para contar con todo lujo de detalles esta presunta y nueva deslealtad de Kiko a Irene -que comenzó en el 2018 y que se prolongó durante años-. «Ella sabía quién era Kiko Rivera en España y que estaba casado. Mantenían una relación normal, como cualquier pareja de enamorados. Cuando se han visto han hecho las cosas que hacen las parejas, han quedado en varias ocasiones y han seguido de forma online. A él ella le gustó en cuanto la vio, decía que era igual que Shakira», relató.

Kiko Rivera actuando en un evento/ Gtres

Sobre esta información, Saúl Ortiz ha añadido más datos sobre esta relación clandestina entre Rivera y esta chica de la que todavía se desconoce su identidad: «Era una fiesta de españoles en un ático maravilloso de Nueva York y él no se cortaba, estaba con esa chica, que se parece muchísimo a Shakira, y le daba igual que le viésemos». Además, ha deslizado que los que estaban presentes en este evento, hicieron un «pacto de silencio» para proteger al primogénito de Pantoja: «Después de aquella noche ellos hacían vida normal como pareja, iban cogidos de la mano y cuando yo le pregunté qué eso cómo era me contestó que no lo podía evitar, que si yo había visto a esa chica, que era igual a Shakira».

El detonante de la ruptura entre Irene y Kiko

A lo largo de estos últimos días se han planteado varias teorías sobre los motivos de esta ruptura tan mediática. Han sido muchos los tertulianos televisivos -generalmente de la cadena de Fuencarral-, los que han aportado distintas versiones de la separación, que a muchos no ha sorprendido.

Kiko Rivera e Irene Rosales en la Primera Comunión. (Foto: Gtres)

Ricky García, colaborador del espacio de Emma García, irrumpió entonces en plató para contar que fue Rosales la que tomó la decisión de poner fin a su matrimonio el mismo día de la primera comunión de su primogénita: «Todo saltó por los aires durante la celebración de la comunión de una de sus hijas, celebrada hace unos meses. Hubo un momento en el que Kiko desapareció de la celebración y eso fue lo que hizo que Irene dijera que hasta aquí».