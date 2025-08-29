Esta es la canción en la que se refugia Kiko Rivera tras su ruptura con Irene Rosales

Kiko Rivera ha escogido mostrar su faceta más filosófica y tranquila en las redes tras conocerse su ruptura con Irene Rosales. Lejos de perder los estribos, el DJ se ha limitado a compartir con sus seguidores que está a punto de comenzar una nueva vida que, en cuanto pueda instalarse en su nueva casa, dará su pistoletazo de salida. No obstante, mientras llega ese momento, también está publicando algunos detalles de su faceta personal que, hasta ahora, no se conocían, como cuál es la canción en la que se refugia cuando atraviesa por un mal momento.

«Cuando me siento bajo de ánimos, hay una canción que me acompaña desde 1999 y siempre logra cambiar mi manera de empezar el día», escribía. Se trata del tema Keep On Movin de la banda británica Five, cuya letra habla de la perseverancia, el optimismo y la esperanza frente a los desafíos de la vida. Una actitud por la que parece que ha optado Kiko para poder superar su inesperada ruptura con la madre de sus dos hijas. «Tengo que seguir intentándolo», «Sin parar hasta el amanecer», «Sigue moviéndote, no dejes de conmoverte», «Levántate cuando caigas», «Sé que las cosas estarán bien al final», expresan algunos de sus motivacionales versos.

Kiko Rivera. (Foto: Instagram)

Además de esta confesión, Kiko también ha comenzado la jornada de este viernes, 29 de agosto, compartiendo un mensaje de inspiración que no ha pasado desapercibido debido a la nueva realidad que acaba de implantarse en su vida. «Buenos días. Cree en ti, en tu fuerza y en tu camino. La confianza propia es la llave que abre todas las puertas. Hoy es el día perfecto para demostrar de lo que eres capaz», rezaba el texto.

Mensaje de Kiko Rivera en Instagram. (Foto: RRSS)

En otro orden de cosas, Kiko también ha tomado la drástica decisión de despedirse de su característica barba, un gesto que se podría interpretar como una clara necesidad de querer cerrar un ciclo y empezar uno nuevo.

El futuro incierto de Kiko Rivera

A pesar de la buena actitud que muestra en la red, lo cierto es que el futuro a partir de ahora es incierto para el DJ. Y es que, además de haber hecho las maletas y haberse marchado de la casa que compartía con Irene en Castilleja de la Cuesta, Kiko se encuentra en una situación en la que apenas cuenta con apoyos familiares (más allá de Anabel Pantoja). Desde hace años, mantiene una nula relación con su madre y su hermana, siendo la familia de Irene quien había ocupado ese lugar, la cual ya no estará a su lado de la misma manera tras su ruptura.

Además, hay quienes han manifestado que su entorno cercano tendría miedo de que volviera a los malos hábitos de su pasado, algo que él mismo ha querido aclarar en su perfil de Instagram. «Sé que muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años… pero os aseguro que esa etapa quedó atrás. Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie», sentenciaba.