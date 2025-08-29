El tiempo de descuento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera tras la separación del DJ

Kiko Rivera e Irene Rosales han puesto punto final a su matrimonio. La ex pareja ha decidido tomar caminos por separado tras once años juntos y dos hijas en común y, como no podía ser de otra manera, uno de los aspectos que más se han comentado desde que ha salido a la luz esta inesperada ruptura es el incierto futuro que le depara al DJ a partir de ahora. Según lo trascendido, la sevillana se ha quedado con las dos menores en la vivienda familiar de Castilleja de la Cuesta, mientras que el hijo de la tonadillera ha hecho las maletas para comenzar una nueva vida en otra casa. Pero, más allá de todo esto, lo cierto es que esta realidad deja a Kiko en una posición complicada, ya que apenas cuenta con apoyos familiares. Y es que desde hace años, mantiene una nula relación con su madre y su hermana, siendo la familia de Irene quien había ocupado ese lugar.

Pero ahora todo ha cambiado. Kiko dejará de formar parte del clan Rosales y muchos consideran que podría ser el detonante para que tenga un acercamiento con la intérprete de Marinero de luces. Pero, de ser así, lo cierto es que no tiene mucho tiempo, ya que la cantante está a punto de dejar su España natal para instalarse en República Dominicana y comenzar una nueva vida lejos de sus hijos. Así lo ha adelantado Kike Calleja y confirmado posteriormente Paloma García-Pelayo, los cuales han asegurado que actualmente se encuentra en Cantora recogiendo todas sus pertenencias para marcharse cuanto antes.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja en la Semana Santa de Sevilla. (Foto: Gtres)

«Aunque todavía no tiene casa allí, han avanzado los trámites para estar allí durante varios años y situar en ese punto su lugar de operaciones. Si en septiembre no está allí, será un drama. […] Tiene amigos allí y es muy posible que se mude a Punta Cana. Han pedido visado de permanencia de varios años. No sabemos cuánto tiempo se van a quedar», informaba Antonio Rossi a principio de verano, justo después de conocerse que Isabel continuaba formando parte de la lista de morosos de Hacienda.

Ahora, en la cuenta atrás para esta nueva vida, la cantante ha vuelto a situarse en el punto de mira tras salir a la luz la ruptura de su hijo Kiko. Varios colaboradores de los programas de Telecinco han anunciado que Isabel se ha enterado por los medios de comunicación de esta noticia y que, lejos de pasar desapercibida para ella, está preocupada. Y es que, aunque en más de una ocasión se ha señalado a Irene como la culpable de la fricción entre madre e hijo, según las últimas informaciones, la cantante valoraba mucho el papel que desempeñaba en la vida del DJ. «Ella estaba tranquila porque su hijo estaba con una mujer que ella tiene muy bien considerada en todos los sentidos. Kiko, ahora, se queda solo sin el amparo de Irene y pudiera ser, piensa su madre, que volviera a las andadas», comentaba Marisa Martín Blázquez desde el plató de TardeAR.

Montaje de Isabel Pantoja con la finca Cantora. (Foto: Gtres)

¿Se convertirá esta nueva situación en una oportunidad para que Kiko e Isabel acerquen posturas? ¿O finalmente no será un motivo suficiente para que dejen atrás todo lo que ha ocurrido entre ellos en los últimos años? Solo el tiempo lo dirá.