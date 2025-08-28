Una portada al desnudo y una infidelidad de por medio: así fue el primer amor conocido de Kiko Rivera

Kiko Rivera vuelve a la soltería. Tras más de una década junto a Irene Rosales, el DJ y la sevillana han terminado con su matrimonio. Así lo han anunciado ambos en sus respectivas redes sociales, donde han señalado que, aunque ha sido una decisión difícil de tomar, siempre mantendrán «un lazo familiar» por el amor que sienten hacia sus dos hijas.

Por ahora, se sabe que Irene se ha quedado con las dos menores en Castilleja de la Cuesta, mientras que el hijo de la tonadillera ha hecho las maletas para comenzar una nueva vida en otra casa, donde se adaptará a la nueva realidad de volver a estar sin pareja. Una situación que, como no podía ser de otra manera, ha sacado a relucir el largo y complicado pasado amoroso que ha protagonizado desde su juventud.

Kiko Rivera, Triana Ramos, Tamara García y Techi. (Foto: Gtres)

En la larga lista de conquistas del primo de Anabel Pantoja, sin duda destacan Jessica Bueno (con la que se convirtió en padre primerizo), Triana Ramos (que llegó a convertirse en tronista de Mujeres y Hombres y viceversa) y Teresa Cabrera, más conocida como Techi. Sin embargo, pocos se acuerdan de la primera chica que Kiko presentó oficialmente como su novia.

Su nombre es Noelia Cortés y conoció a Kiko en 2005 en una discoteca de Fuengirola. Fue un amigo en común el que los presentó e hizo posible que entre ambos surgiera una historia de amor que rápidamente llamó la atención de los medios. Estuvieron juntos durante un año y medio, pero su noviazgo terminó cuando la joven pilló al hijo de la intérprete de Marinero de luces siéndole infiel. Así lo contó ella misma en una portada de Interviú que protagonizó nada más romper con el DJ, donde, además de posar completamente desnuda, contó sin tapujos todos los entresijos de la primera relación sentimental que había tenido el hijo de uno de los toreros con más renombre de nuestro país.

Kiko Rivera. (Foto: Gtres)

Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de su vida, aunque lo cierto es que se convirtió en la primera novia de Kiko Rivera que posó para una revista y visitó varios platós de televisión. No obstante, no fue la única que rentabilizó su romance. Y es que después de ella, Lorena Souza, Triana Ramos, Gaby, Techi y Tamara García también siguieron su estela y posaron en la revista mencionada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KikoRivera (@riverakiko)

Ahora, Kiko Rivera ha sumado una nueva ex a su lista, Irene Rosales, y aunque muchos opinan que en un periodo breve de tiempo volverá a ser el conquistador que era, el televisivo ha dejado claro que no será así. «Sé que muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años… pero os aseguro que esa etapa quedó atrás. Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie. Hoy soy una persona libre, más fuerte y con la mente preparada para empezar una nueva vida», comentaba en su perfil oficial de Instagram.