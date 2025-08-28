La drástica decisión de Kiko Rivera tras su ruptura con Irene Rosales: "Me despido de…"

La vida de Kiko Rivera está a punto de dar un giro de 180 grados. Su matrimonio con Irene Rosales ha llegado a su fin después de más de una década juntos y dos hijas en común y, como no podía ser de otra manera, las incógnitas y las especulaciones sobre el futuro que le depara al DJ a partir de ahora no han cesado. En medio del revuelo mediático generado, el hijo de la tonadillera ha manifestado que «es una persona libre, fuerte y con la mente preparada para empezar una nueva vida» y que tan solo necesita «un poco de paciencia para terminar de acomodarse» a esta nueva realidad. «En cuanto me instale en mi nueva casa, empieza todo de nuevo», escribía.

No obstante, mientras que todo eso ocurre, Kiko Rivera ha desvelado a sus seguidores de Instagram la drástica decisión que ha tomado a raíz de su ruptura y que tiene que ver con su físico. «Buen día para todos, como diría un buen amigo. Siempre pa’lante nunca pa’atrás», comenzaba a escribir junto a un emoji de un cohete y un fuego. Junto a estas palabras, el hijo de Paquirri anunciaba que había decidido cambiar de imagen quitándose un aspecto muy característico de su rostro: «Me despido de la barba», desvelaba.

Kiko Rivera. (Foto: Instagram)

Por ahora, no ha publicado el resultado final, pero lo cierto es que esta drástica decisión podría ser interpretada como una clara necesidad de querer cerrar un ciclo y empezar uno nuevo. Tal vez es una manera de marcar un comienzo que, tal y como él mismo ha confesado, estará muy lejos del Kiko de hace diez años, el cual asegura «que se quedó atrás». «Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie», sentenciaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KikoRivera (@riverakiko)

El comunicado de Irene Rosales tras su ruptura

Tras conocerse la inesperada noticia de la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales, el DJ fue el primero en pronunciarse en el universo 2.0. Sin embargo, la sevillana prefirió esperar unas horas más, y ha sido durante la mañana de este 28 de agosto cuando ha roto su silencio a través de un contundente comunicado.

El comunicado de Irene Rosales. (FOTO: REDES SOCIALES)

«Buenos días, familia. Como ya sabéis, después de 11 años, ha llegado el momento de que Kiko y yo tomemos caminos por separados. Ha sido una decisión dura, nada fácil, pero ambos necesitamos seguir caminos por separados», comenzaba a decir. Añadía que aún había «mucho cariño, unión y amor» entre ellos, y que el vivo reflejo de ello eran sus dos hijas en común, por lo que está segura de que «su vínculo familiar siempre estará». «Tenemos dos niñas preciosas que se merecen todo el amor, cariño y cuidado de sus padres, y así será siempre», concluía.