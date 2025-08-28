Kiko Rivera ha comunicado que está en plena búsqueda de un nuevo hogar tras romper con Irene Rosales. El hijo de Isabel Pantoja, ya ha hecho la mudanza -temporal- de la casa familiar y, hasta que encuentre en una casa en la que vivir y trasladar el resto de sus enseres, han encontrado refugio en el domicilio de un gran apoyo para él.

El paradero de Kiko Rivera

El pasado miércoles, Kiko Rivera confirmó su ruptura con la madre de sus dos hijas pequeñas. Lo hizo a golpe de comunicado en el que desvelaba sus planes de futuro y su actitud frente a una nueva etapa. En estas líneas, el hermano de Isa Pantoja, además, aclaró que consideraba que encontraría la estabilidad cuando se asentase en un nuevo hogar. «Hoy cierro un capítulo con gratitud, pero abro otro con esperanza. La vida continúa, y estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar. Porque a veces lo que más duele es lo que finalmente nos hace más fuertes. Hoy no empieza un final, empieza una transformación. La vida me ha enseñado que incluso en medio del dolor hay lugar para la gratitud, y que de cada cambio nace una oportunidad. El futuro es incierto, sí, pero también está lleno de posibilidades, y voy a recibirlo con la fuerza de alguien que sabe que lo más valioso ya lo tiene: mis hijos y la paz de haber hecho lo correcto».

La casa de Irene Rosales y Kiko Rivera en Castilleja de la Cuesta. (Foto: Gtres)

Horas después de su reaparición en redes, salió a la luz que Kiko había abandonado el domicilio familiar unas horas antes de que trascendiera a los medios la noticia. Aunque si bien es cierto que Rosales ya ha sido captada por las cámaras, no hay instantáneas del hijo de Pantoja, que se encuentra en Sevilla, tal y como ha desvelado Gema López. «La pregunta de hoy es: ‘¿Dónde está Kiko?, ¿por qué no se le ha visto?’. Les aseguro que tenemos la respuesta. Hoy tenemos respuestas a muchísimas incógnitas. Hoy vamos a hablar de las intenciones de Kiko, de Irene…», comenzó diciendo.

Según contó la co presentadora de Espejo Público, el primo de Anabel Pantoja «estaba en Castilleja de la Cuesta donde él vive, se dejó ver en el pueblo, relajado, se bajó del coche, iba en dirección de casa de su representante Fran. Por eso no lo vamos a ver en el domicilio conyugal». Además, contó que la intención del ya ex de Rosales era mudarse en el mismo municipio para así estar cerca de sus hijas.

Kiko Rivera e Irene Rosales en la Primera Comunión de su hija Ana. (Foto: Gtres)

Por su parte Kiko, en el comunicado que ha hecho a primera hora de este 28 de agosto, también ha deslizado que está en búsqueda de su nuevo hogar: «Solo os pido un poco de paciencia para terminar de acomodarme y, sobre todo, para poder instalarme en mi nueva casa. A partir de ahí, empieza todo de nuevo. Gracias por vuestro apoyo»