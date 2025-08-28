Kiko Rivera ha reaparecido de nuevo en redes sociales para lanzar un comunicado urgente sobre su futuro horas después de las primeras palabras de Irene Rosales. Con estas líneas, el hijo de Isabel Pantoja ha confirmado que ha sido él el que ha abandonado el domicilio conyugal y, además, ha aclarado si se sentará o no en un plató de televisión para hablar de su separación.

El comunicado urgente de Kiko Rivera

«Quiero daros las gracias de corazón por todos los mensajes tan bonitos que me estáis enviando en un momento tan complicado para mí. Es verdad que siempre aparece algún comentario negativo, pero al final cada uno refleja lo que lleva dentro. Sé que muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años… pero os aseguro que esa etapa quedó atrás. Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie», ha comenzado diciendo.

Asimismo, el hijo de Isabel Pantoja ha explicado que se siente persona «libre», «más fuerte» y «con la mente preparada» para comenzar una nueva etapa: «Y lo mejor es que quiero que forméis parte de ella: todos los que me seguís y me apoyáis desde las diferentes plataformas. Solo os pido un poco de paciencia para terminar de acomodarme y, sobre todo, para poder instalarme en mi nueva casa. A partir de ahí, empieza todo de nuevo. Gracias por vuestro apoyo».

Estas palabras del Dj llegan solo horas después de que Irene Rosales haya roto su silencio en su perfil personal, donde ha usado un tono más espontáneo en comparación con el de su todavía marido. «Buenos días familia. Como ya sabéis, después de 11 años, ha llegado el momento de que Kiko y yo tomemos caminos por separados. Ha sido una decisión dura, nada fácil, pero ambos necesitamos seguir caminos por separados», ha comenzado diciendo. «Hay mucho cariño, hay unión y, sobre todo, mucho amor por la familia que hemos formado. Eso seguirá siendo así, porque aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará. Tenemos dos niñas preciosas que se merecen recibir todo el amor, cariño y cuidado de sus padres. Y así será siempre», concluye.

El primer comunicado de Kiko

En este nuevo comunicado, Kiko ha zanjado que no es el mismo que hace diez años y que, por ende, deja entrever que su intención es no sentarse en un plató para hablar de su vida privada. Una cuestión a la que también hizo referencia en sus primeras palabras tras anunciarse la separación: «Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada. Me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras… y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida».