Isa Pantoja tras la separación de su hermano Kiko Rivera e Irene Rosales: "Estoy desconectando"

Es la noticia del día. Kiko Rivera e Irene Rosales han decidido poner punto y final a su relación tras más de una década juntos y dos hijas en común. Por ahora, se desconocen los motivos exactos que han llevado a la ex pareja a terminar con su historia de amor, aunque lo cierto es que el DJ ha querido dejar claro «que no va a sacar partido económico de la situación» y que «no ha sido nada fácil tomar la decisión correcta». No obstante, en medio de rumores y especulaciones, la atención mediática también se ha dirigido hacia su entorno más cercano, donde destacan rostros conocidos como la intérprete de Marinero de luces y su hija, Isa Pantoja.

Mientras que la tonadillera no «está al tanto de esta ruptura», tal y como ha desvelado Sandra Aladro en Vamos a ver, la hermana de Kiko sí que se habría enterado de lo ocurrido, pero, lejos de querer pronunciarse en exceso, ha dado unas primeras palabras que muchos han interpretado como una clara indirecta en medio del revuelo mediático que hay generado alrededor de su hermano. «No sabéis lo que estoy desconectando», escribía en su perfil oficial de Instagram, dejando entrever que estaba completamente ajena a todo lo que sucedía en España. Y es que la joven se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones en Marrakech junto a su marido, Asraf Beno, y sus dos hijos, Alberto y Cairo.

Isa Pantoja en Marrakech. (Foto: Instagram)

Por ahora, la joven no ha querido hablar abiertamente sobre esta inesperada noticia que, sin duda, dará un giro de 180 grados a la vida de Kiko Rivera. No obstante, lo que sí que ha hecho es compartir el plan que ha disfrutado mientras la crónica social de nuestro país acapara titulares sobre la ruptura mencionada. «Así empieza el día en Marrakech. Este desayuno típico marroquí nos lo prepararon en el complejo hotelero 103 y no puede ser más auténtico […] Primer bocado y ya sabes que aquí las mañanas saben diferentes», contaba.

Así mismo, también es importante destacar que Isa no ha interactuado con el comunicado que ha publicado su hermano en Instagram a primera hora de la mañana. Una actitud contraria a la que ha mostrado Anabel Pantoja, quien, a pesar de que tampoco se ha pronunciado claramente, sí que ha dado me gusta al post que ha escrito su primo y que enseguida ha dado la vuelta a la red. Un gesto sutil que podría traducirse como una forma de mostrar apoyo sin necesidad de palabras.