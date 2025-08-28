Irene Rosales ha roto su silencio. La andaluza ha emitido un comunicado urgente tras su separación de Kiko Rivera y horas después de que haya sido pillada con un apuesto y misterioso hombre. Sin embargo, a diferencia del padre de sus dos hijas, al que ha azotado, lo ha hecho mucho más sutil, sin demasiadas vueltas y sin hacer uso de la Inteligencia Artificial, como sí que se ha dicho que ha podido redactarlo el hijo de Isabel Pantoja.

La diferencia de su comunicado con el de su ex

«Buenos días familia. Como ya sabéis, después de 11 años, ha llegado el momento de que Kiko y yo tomemos caminos por separados. Ha sido una decisión dura, nada fácil, pero ambos necesitamos seguir caminos por separados», ha comenzado diciendo. «Hay mucho cariño, hay unión y, sobre todo, mucho amor por la familia que hemos formado. Eso seguirá siendo así, porque aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará. Tenemos dos niñas preciosas que se merecen recibir todo el amor, cariño y cuidado de sus padres. Y así será siempre».

El comunicado de Irene Rosales. (FOTO: REDES SOCIALES)

Un azote indirecto por parte de Irene a su ya ex, que vuelve a poner de manifiesto las diferentes formas de mostrarse al público de Irene y Kiko. De hecho, el comunicado de Irene es mucho más informal y más espontáneo ya que, por ejemplo repite en dos párrafos seguidos las palabras «caminos separados». Una prueba que demuestra que no está tan pensado como el del padre de sus hijas.

Las palabras del Dj

A primera hora del pasado 27 de agosto, cuando salió a la luz la portada de Semana, el hermano de Cayetano y Fran Rivera dio un paso al frente para confirmar que, efectivamente, se había separado de la madre de sus dos hijas pequeñas -ya que, fruto de su anterior relación con Jessica Bueno, tuvo a Francisco Jr.-.

«Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada. Me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras… y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida. Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos. No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas. Ellas son la mayor prueba del amor que hubo, y seguirán siendo el motor que nos una de por vida. Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación», comenzó diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KikoRivera (@riverakiko)

Además, quiso mandar un mensaje de esperanza sobre su futuro, ya que empieza una nueva etapa en su vida: «Hoy cierro un capítulo con gratitud, pero abro otro con esperanza. La vida continúa, y estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar. Porque a veces lo que más duele es lo que finalmente nos hace más fuertes (…). Hoy no empieza un final, empieza una transformación. La vida me ha enseñado que incluso en medio del dolor hay lugar para la gratitud, y que de cada cambio nace una oportunidad. El futuro es incierto, sí, pero también está lleno de posibilidades, y voy a recibirlo con la fuerza de alguien que sabe que lo más valioso ya lo tiene: mis hijos y la paz de haber hecho lo correcto».