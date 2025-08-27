Sandra Aladro aporta un detalle clave sobre el divorcio de Kiko Rivera: "Isabel Pantoja no lo sabe"

Kiko Rivera e Irene Rosales han anunciado su ruptura después de 11 años juntos y dos hijas en común. Un bombazo que llega después que la pareja haya veraneado en familia, sin que nada hiciese presagiar el final de su matrimonio. Ha sido mediante un extenso comunicado en redes sociales, donde el propio Rivera ha confirmado la noticia publicada en portada por la revista Semana.

Kiko Rivera e Irene Rosales. (Foto: Gtres)

«No voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada», comienza diciendo. «Me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras… y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida», asegura el Dj, que se deja ver muy afectado por la ruptura con la que se consideraba la mujer de su vida. «Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos», prosigue. «No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario».

«Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas», detalla al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KikoRivera (@riverakiko)

En Vamos a ver, ha sido Sandra Aladro la que se ha encargado de aportar más detalles al respecto, y es que la reputada periodista asegura que Isabel Pantoja no estaría al tanto de esta delicada situación. Sobre todo, porque ella permanece incomunicada en Cantora, donde no tiene acceso a la televisión y tampoco nadie se atreve a decírselo.

«En este momento, ella todavía no sabe la noticia de la separación de su hijo, se lo están ocultando y su hijo Kiko tampoco la ha llamado para informarle», ha compartido en el programa. «Agustín está informado, es imposible pensar que a estas horas todavía no lo sepa». Mientras que otros compañeros como Pepe del Real aseguran que podría tratarse de una estrategia para «proteger el legado». «Si esta noticia consigue que Kiko se una a su madre, el más perjudicado sería el tito Agustín», considera el tertuliano.

Sandra Aladro en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

Mientras que, por otro lado, Anabel Pantoja, que es el principal punto de unión de la familia, también se ha negado a decir nada al respecto y se ha limitado a pedir respeto para su primo y para Irene, a la que tiene un inmenso cariño.

Entre otras cuestiones, Rosales se habría encargado de informar a sus amigos y familiares mediante un breve mensaje ya desde la semana pasada, cuando tuvo constancia de que este bombazo iba a salir. De ahí, que quisiera adelantarse y contárselo a sus más allegados.

Kiko Rivera e Irene Rosales en la Primera Comunión. (Foto: Gtres)

Es más, Kiko Rivera incluso ha abandonado el domicilio familiar, aunque todo parece indicar que llevaban un tiempo haciendo vidas separadas. Una situación que terminaba pasándoles factura y que Irene se ha visto incapaz de soportar.