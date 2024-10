El 7 de octubre es una fecha muy señalada en el calendario de Kiko Rivera e Irene Rosales. El matrimonio se dio el ‘sí, quiero’ hace ya ocho años en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor. Con motivo de su aniversario de boda, la que fuera colaboradora de televisión ha querido compartir una historia cargada de significado en su perfil de Instagram.

Se trata de una publicación con la que ha revelado el plan que ha hecho junto al hijo de Isabel Pantoja. La pareja ha disfrutado de un desayuno por todo lo alto. A pesar de que Irene Rosales ha publicado contenido junto al DJ, lo cierto es que, por ahora, no se han dedicado ninguna felicitación públicamente.

Irene Rosales ha compartido un storie. (Foto: Redes sociales)

De hecho, las últimas publicaciones, tanto de Kiko como de Irene, corresponden a sus diversos compromisos profesionales. Y es que el matrimonio celebra este día en un momento un tanto convulso después de que trascendieran rumores de infidelidad por parte del intérprete de El mambo.

Kiko Rivera e Irene Rosales posando ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

Rumores de infidelidad

El programa Ni que fuéramos Shhh, en TEN y Canal Quickie, dio voz a una presunta amante de Kiko Rivera. Tamara, que es como se llama la mujer, aseguró que el artista tuvo una cita con ella en Monzón, localidad en la que Kiko actuó recientemente. Cuando terminó la actuación, Tamara se acercó al backstage. «Lo fui a ver cuando terminó y se iba al hotel. Cogí el móvil y le dije, ‘¿te acuerdas de esta foto?’. Era una imagen en la que salíamos en su casa. Me dijo que sí, que había pasado mucho tiempo, que no sabía que yo era de ese pueblo (…) Sacó su teléfono, me pidió el mío y me dijo que ahora me escribía. Una vez que entré estuvimos un rato en el recibidor hablando. Al tiempo me dijo ‘mira lo que tengo aquí en la habitación’. Me llevó donde estaba la cama y el jacuzzi. Me propuso, ‘¿qué te parece si lo llenamos y nos damos un baño?’. Dije que sí y terminamos teniendo un encuentro sexual», añadió sobre lo ocurrido en dicha cita. Eso no fue todo, porque la supuesta amante también mostró capturas de pantalla con las que se vieron las conversaciones que tuvo con el ex concursante de Gran Hermano VIP.

Irene Rosales y Kiko Rivera durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

Según la joven, se conocían desde hacía tiempo, por ese motivo se acercó a saludarlo. «A Kiko lo conocí hace más de diez años, en 2013. Me escribió por Instagram para decirme que hacía una fiesta en su casa y que si queríamos ir una amiga y yo. Ahí tuvimos varios encuentros sexuales. Fueron en distintas épocas», dio a conocer Tamara.

Irene Rosales se pronuncia

Mientras Kiko Rivera guarda silencio tras salir a la luz esta información, Irene Rosales sí que ha dado un paso al frente para contar cómo se encuentra. «No voy a comentar nada. No voy a entrar en nada personal. No te voy a decir nada. Hace mucho que no entro», expresó Rosales en el citado formato. «Como podéis ver en mis redes y en mi día a día estoy perfectamente. Estamos muy bien, pero es que no quiero entrar, porque decir algo es dar pie a que hablen de algo que no quiero que hablen», añadió.