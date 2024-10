Kiko Rivera está de nuevo en el foco de la noticia después de que el programa Ni que fuéramos Shhh, en TEN y Canal Quickie, haya dado voz a una supuesta amante del Dj. La mujer, que responde al nombre de Tamara, asegura que el hijo de Isabel Pantoja tuvo una cita con ella en Monzón, localidad en la que Kiko actuó hace escasos días con motivo de la fiesta patronal. Tamara se acerco al backstage cuando Kiko terminó su actuación. Lo hizo para saludarlo, pues ambos se conocen desde hace varios años, según la joven. «A Kiko lo conocía de hace más de diez años, en 2013. Me escribió por Instagram para decirme que hacía una fiesta en su casa y que si queríamos ir una amiga y yo. Ahí tuvimos varios encuentros sexuales. Fueron en distintas épocas», contó Tamara.

«Lo fui a ver cuando terminó y se iba al hotel. Cogí el móvil y le dije, ‘¿te acuerdas de esta foto?’. Era una foto que salíamos en su casa. Me dijo que sí, que había pasado mucho tiempo, que no sabía que yo era de ese pueblo (…) Sacó su teléfono, me pidió el mío y me dijo que ahora me escribía. Una vez que entré estuvimos un rato en el recibidor hablando de hace diez años. Al tiempo me dijo ‘mira lo que tengo aquí en la habitación’. Me llevó donde estaba la cama y el jacuzzi. Me propuso, ‘qué te parece si lo llenamos y nos damos un baño’. Dije que sí y terminamos teniendo otro encuentro sexual», añadió sobre lo ocurrido en dicha cita.

Irene Rosales y Kiko Rivera durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

La supuesta amante de Kiko Rivera aportó además las capturas de pantalla que muestran las conversaciones que habrían tenido ambos protagonistas. Unas que, por el momento, no importarían a la esposa del televisivo, Irene Rosales. Pese al revuelo causado, la ex colaboradora de Fiesta no se ha pronunciado al respecto de la noticia. De hecho, sus últimos movimientos en Instagram, donde reúne a más de 600 mil seguidores, evidencian la poca credibilidad que da al testimonio de la supuesta amante de Rivera. «No sé como ayer se me pudo pasar por alto», ha escrito en sus ‘stories’ en referencia al Día Internacional del Café, que se celebró el 1 de octubre.

Además, Irene Rosales ha acudido a su centro de belleza de confianza para, al igual que ha hecho Belén Esteban, someterse a un nuevo cambio de look. La televisiva ha actualizado el tono de su rubio y ahora luce una imagen más fresca y renovada, perfecta para afrontar este otoño: «Hoy tocaba cambio y he querido darme un poco de más luz. Y han clavado lo que yo quería», ha escrito.

Stories de Instagram de Irene Rosales. (Foto: Instagram)

Kiko Rivera tampoco se ha pronunciado

Al igual que Irene Rosales, Kiko Rivera tampoco se ha pronunciado al respecto de los rumores que circulan tras el testimonio de Tamara. Sin embargo, el ex concursante de Supervivientes y Gran Hermano VIP sí ha anunciado que va a hacer un directo en Twitch, la plataforma estadounidense perteneciente a la empresa Amazon Inc. que permite realizar transmisiones en vivo, en el que se prevé que aclare lo sucedido.