Julián Muñoz fallecía el 24 de septiembre en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella después de varios días ingresado a causa de un cáncer de pulmón irreversible que fue arrastrando durante casi una década. Lo hacía a los 76 años, rodeado de sus familiares y amigos más cercanos. El que fuera alcalde de Marbella hasta su detención en 2006 por malversación pública y cohecho continuado, concedió una entrevista póstuma a Santi Acosta para hacerse pública tras su fallecimiento. «Esta entrevista la quiero hacer porque en Marbella se han dicho muchas verdades a medias», admitió el ex edil.

«Quiero que esta entrevista se emita cuando yo me muera», fue la orden de Julián Muñoz. Y dicho y hecho. Telecinco ha emitido la entrevista en una edición especial de ¡De Viernes!, el programa producido en colaboración con Producciones Mandarina. En ella, Julián Muñoz comienza pidiendo perdón «al pueblo de Marbella» al tiempo que afirma que Jesús Gil, fue uno de los mejores alcaldes de la ciudad antes de lo que ocurrió y se destapara, por ende, la vasta red de corrupción que operaba en el Ayuntamiento de Marbella. «Jesús Gil, en los primeros cuatro años de Marbella, fue el mejor alcalde que ha habido. Transformó la ciudad. Después apareció el color del dinero. Cuando se vino con Antonio Roca a trabajar a Marbella él dijo ‘yo he venido aquí a hacer dinero’», explica.

Julián Muñoz en su entrevista póstuma. (Foto: Telecinco)

En esta trama, Julián Muñoz da los nombres de rostros conocidos implicados en la operación al tiempo que reconoce que «el peor momento» de su vida fue la detención de Mayte Zaldívar, en noviembre de 2006, por su implicación en el caso.

En su entrevista, Julián Muñoz también dedica unas palabras a Isabel Pantoja, de quien estuvo «perdidamente enamorado», tal y como confesó él mismo. Julián Muñoz detalla cómo se fraguó su romance con la tonadillera, que duró seis años. Además, reconoce que llegó a pedirle a Isabel que se quedara embarazada de él. «Nos teníamos ganas, había atracción física, estuve toda la noche, me retiré por la mañana y en el desayuno nos encontramos con una sonrisa de oreja a oreja. Hasta ese momento estaba enamorado…Desde entonces estaba completamente encoñado y la buscaba como un adolescente con la testosterona por las nubes…Era una obsesión, como a los 20 años», relata.

Julián Muñoz en su entrevista póstuma. (Foto: Telecinco)

Isabel Pantoja y Julián Muñoz se conocieron en Marbella a principios de los años 2000, cuando él era todavía alcalde de la ciudad y ella una de las figuras más populares del espectáculo en España. Aunque frecuentaban los mismos círculos sociales, su relación se intensificó cuando comenzaron a coincidir en eventos públicos y privados en la zona. La tonadillera fue invitada a actuaciones y celebraciones organizadas por el Ayuntamiento de Marbella, y fue en ese entorno donde surgió la atracción entre ambos. En 2003, tras la polémica separación de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, la relación con la cantante se hizo pública, atrayendo una gran atención mediática.

«Isabel Pantoja fue mi perdición»

Pero no era todo lo que relucía. Isabel terminó siendo la peor pesadilla del ex político, en sus propias palabras. Isabel Pantoja y Julián Muñoz pusieron punto final a su relación en 2009 debido, principalmente, a los problemas legales y la presión mediática que enfrentaron ambos, entre otros factores. «Ella no quería trabajar, era muy interesada. Yo le daba dinero todos los meses. La Pantoja me costó 90 millones de pesetas. Mi patrimonio, poco o mucho, se lo quedó enterito. Fue mi perdición. Me dejó tirado en la puta miseria. Teresa Pollo -quien fue la persona de confianza de la cantante durante más de 40 años- administraba los bienes de la artista. Cuando salí de la cárcel no tenía nada ¿En qué coño estaría yo pensando? Cambié las rosas por espinas», señala.

Julián Muñoz en su entrevista póstuma. (Foto: Telecinco)

Al respecto del entorno de Isabel Pantoja, especialmente de su hermano Agustín y su madre, Doña Ana, Julián Muñoz también se pronuncia: «Él era un bicho que ha vivido del cuento toda su vida, un auténtico vago que perjudica a su hermana. Doña Ana, la verdad es que nunca jamás me dijo nada. Me respetaba. Era una mujer que no molestaba, no se metía con nadie», cuenta.