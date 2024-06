Así fue la respuesta de Isabel Pantoja cuando su hija le dijo que estaba embarazada con 17 años

La noticia del embarazo de Alejandra Rubio ha desatado un gran huracán mediático que ha generado un sinfín de reacciones y opiniones al respecto. Pero lo cierto es que no es el único rostro conocido y joven del país que ha pasado por una situación similar. Sin ir más lejos, Isa Pantoja, hija menor de la tonadillera, también vivió el mismo episodio, pero en su caso, cuando tan solo tenía 17 años. Es por eso por lo que, este mismo viernes, Isa ha dado un paso frente, durante la emisión del programa Vamos a ver, y ha confesado cómo fue su propia experiencia cuando le contó a su madre que estaba esperando su primer hijo junto a Alberto Isla, su pareja por aquel entonces.

«Mi madre tampoco es que fuese una noticia que esperaba y una noticia feliz, aunque fuese una noticia buena obviamente, porque es algo bueno. Pero no era lo que esperaba. […] A mi madre le salió el instinto maternal de protegerme, y en ese momento, el disgusto que tendría o lo que fuera, yo no se lo vi. Ella tomó las riendas de la situación y me dijo: ‘No te preocupes que aquí estoy yo. Lo más importante es el bebé, así que no te alteres, ya lo hablaremos’», comenzaba a contar. Cuando pasó el día, Isa recuerda que se sentó de nuevo a hablarlo con su madre, la cual no dudó en mostrarse como un claro apoyo: «Hagas lo que hagas, voy a estar aquí», le dijo la artista.

Isa Pantoja en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

En ese momento, Joaquín Prat ha interrumpido su discurso para hacer hincapié en que a día de hoy, la intérprete de Marinero de luces no está a su lado e Isa Pantoja no ha dudado en darle la razón, ya que cabe recordar que actualmente, madre e hija mantienen una relación distante. Es por eso que la hermana de Kiko Rivera ha querido dejar claro que las declaraciones que hará Terelu Campos este viernes, 21 de junio, en la cadena de Fuencarral, son completamente ajenas a a la crianza del bebé que espera Alejandra Rubio junto a Carlo Costanzia: «Ese niño, este Terelu o no, ella lo va a sacar adelante, porque para eso es su madre y no le va a faltar de nada», manifestaba.

Isa Pantoja en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

La reacción de Terelu Campos

Alejandra Rubio y Carlos Costanzia anunciaron en el último número de la revista ¡Hola! que el próximo mes de diciembre se convertirán en padres primerizos. En la misma entrevista, la sobrina de Carmen Borrego también reveló cómo reaccionó Terelu Campos, abuela del bebé que está en camino, a la noticia: «Al poco tiempo de hacerme la prueba, me preguntó qué me pasaba. Me notaba rara y muy nerviosa. Tampoco le hablaba como siempre. Igual estaba más a la defensiva. Por eso, mientras estábamos hablando de otra cosa, se lo solté de sopetón. Pensé: ‘Ahora o nunca’. […] Después, ya me dijo que, fuera lo que fuera, tomáramos la decisión que tomásemos, iba a estar con nosotros y nos apoyaría. Mi madre es increíble», contaba.

Terelu Campos, en el programa ‘¡De Viernes!’. (Foto: Mediaset)

No obstante, será este viernes, 21 de junio, cuando Terelu Campos rompa su silencio y cuente su propia versión de los hechos a través de una entrevista concedida para el programa ¡De viernes!