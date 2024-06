La noticia del embarazo de Alejandra Rubio, fruto de su relación con Carlo Costanzia, no ha dejado indiferente a nadie en los aledaños de la crónica social de nuestro país y del círculo más cercano a la pareja. Tampoco, por supuesto, a la abuela materna de la criatura que está en camino, Terelu Campos, que ha sido la última en pronunciarse sobre la primicia. La hija de María Teresa Campos se sentará esta noche en el programa ¡De Viernes!, en Telecinco. Sin embargo, ya ha dado un pequeño adelanto de lo que será su entrevista.

Terelu Campos va a responder a cuestiones que van desde el cómo y el cuándo se enteró del embarazo de su hija, hasta qué le parece Carlo Costanzia como yerno y padre de su futuro nieto teniendo en cuenta sus problemas con la justicia. Dos cuestiones, sea como fuere, en las que en el avance del programa, Terelu se muestra de lo más contundente. «Yo me enteré del embarazo de Alejandra de sopetón. Me dijo ‘estoy embarazada’ y yo ‘¡Ah! Vale. No tengas la menor duda, yo voy a estar ahí en la decisión que toméis, o que tomes. Al final, el pecho de quién es, tuyo o mío, mío, pues al final la última palabra la tengo yo», dice.

Terelu Campos, en el programa ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Además, tal y como han avanzado desde Mediaset y se puede ver en el vídeo promocional de la entrevista, Terelu Campos va a pronunciarse también en su entrevista sobre su relación con Mar Flores, la madre de Carlo Costanzia y suegra, por ende, de Alejandra Rubio. «La madre de Carlo y yo no tenemos relación porque no la hemos tenido nunca», ha dicho sobre este asunto. Desde que se hiciera pública el romance de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, cabe destacar, se ha hablado mucho de la relación entre las consuegras pues entre ambas mujeres existiría una enemistad debido a la amistad de Terelu con Nuria González, viuda de Fernando Fernández Tapias, con el que Mar Flores tuvo una relación anteriormente.

El pasado mes de octubre, poco después de que Fernando Fernández Tapias muriera, Mar Flores aseguró que habían mantenido contacto con el empresario hasta poco antes del fatídico día. En concreto, hasta que les cortaron la comunicación. «Hemos sido personas importantes el uno para el otro. Después de separarme de Javier retomamos nuestra amistad hasta hace poco más de un año y medio que nos cortaron la comunicación. Fernando era inteligente, divertido y lleno de amor hacia los que el de verdad quería», aseguro la ex modelo.

Terelu Campos, en el programa ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se convertirán en padres el próximo mes de diciembre. La joven está embarazada de tres meses y casi dos semanas, según desveló en una entrevista conjunta con el actor para la revista ¡Hola!. La pareja lleva apenas cinco meses saliendo, pues fue el pasado mes de febrero cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco de la relación sentimental entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia después de que vieran la luz unas fotografías de ambos besándose por las calles de Madrid.