El cruce de mensajes entre Irene Rosales y Kiko Rivera que podría enfadar a Isabel Pantoja

Las novedades sobre la familia Pantoja no son positivas. Mientras Chabelita continúa ingresada en Cádiz tras su operación de apendicitis, Irene Rosales y Kiko Rivera se han intercambiado unos mensajes que han resucitado la guerra del clan. El DJ ha dado concierto en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) y su mujer se siente tremendamente orgullosa de él, así que le ha felicitado públicamente.

El problema es que Irene Rosales se ha dejado fuera de su mensaje a mucha gente, como por ejemplo a Isabel Pantoja. Kiko Rivera le ha respondido y también se ha olvidado de la tonadillera. Es más, ha recalcado que durante su último espectáculo se ha sentido arropado por su «familia». Evidentemente la intérprete de Marinero de lunes no estaba presente durante el número musical, así que las palabras de su hijo podrían haberle molestado bastante.

Irene Rosales en Sevilla. (Foto: Gtres)

«Llevas ocho años viviendo en el pueblo donde yo nací y yo llevo 33. Ayer por fin pudiste cumplir ese sueño de transmitir todo el cariño que le tienes a este pueblo, tu pueblo, el que te hace sentir hogar. Y lo hiciste de la mejor manera, regalando tu pasión», ha empezado diciendo Irene Rosales.

«Para mí fue todo un orgullo ver como todos disfrutaban de ti. Agradezco de corazón a todos los que fuisteis a ver a Kiko Rivera. Sobre todo a mi familia, a mis amigos, incluso a los papis y amigos de mis hijas, que estuvieron ahí disfrutando de corazón». La dedicatoria de Irene muestra que el DJ está recibiendo el calor de todos, menos de Isabel Pantoja.

La respuesta de Kiko Rivera

Kiko Rivera lleva sin hablarse con su madre desde 2020. Han tenido encuentro puntuales, como por ejemplo cuando falleció doña Ana Martín, matriarca del clan Pantoja. Sin embargo, estos acercamientos han quedado en nada. Entre ellos hay muchas diferencias y ninguno de los dos está dispuesto a olvidar.

El mensaje de Kiko Rivera. (Foto: Instagram)

El sevillano considera que ha encontrado una nueva familia. Cree que los padres de Irene Rosales han hecho mucho más por el que Isabel Pantoja, por eso no está dispuesto a perdonar a la cantante. El último paso que ha dado ha alimentado la tensión. Ha respondido al mensaje de su mujer y ha aprovechado para lanzar una indirecta a su progenitora.

«Ayer pasé una de las noches más felices de mi vida. No solo porque estaba haciendo lo que más me gusta, sino porque estaba rodeado de mi familia, amigos y de la gente que veo cada día aquí en mi pueblo». ¿Qué pensará Pantoja de ese «mi familia»?

La situación de Chabelita

El mensaje que ha mandado Isa Pantoja. (Foto: Instagram)

Kiko podría utilizar su cuenta de Instagram para mostrar su apoyo a Chabelita, pero ha preferido seguir el juego de Irene Rosales. La joven colaboradora está ingresada, todavía no le han dado el alta y únicamente ha recibido la visita de Asraf Beno y de Anabel Pantoja. Su familia le ha vuelto a dar la espalda y ella ha sacado una conclusión.

«Gracias de corazón a todos los que os habéis preocupado por mí. No me han podido dar el alta porque sigo recuperándome, ya que fue más complicado de lo que pensábamos en un principio. En estos momentos es cuando te das cuenta de la gente que realmente está a tu lado y te quiere de verdad». Ni Isabel Pantoja, ni Kiko Rivera ni Irene Rosales se han preocupado por Isa. No obstante, prefiere quedarse con la parte positiva.