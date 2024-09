El bonito gesto de Asraf Beno con Isa Pantoja después de su operación de apendicitis

Asraf Beno ha tenido un bonito gesto con su mujer, la colaboradora de televisión Isa Pantoja. Ha ido a visitarla al hospital donde se encuentra ingresada después de su operación de apendicitis y le ha dado una bonita sorpresa. El modelo ha llevado al centro médico al pequeño Albertito, el hijo que Isa tuvo con Alberto Isla cuando cumplió la mayoría de edad.

La tertuliana está atravesando una situación muy complicada con su familia, pero afortunadamente puede contar con el apoyo de Asraf Beno. Este último se está encargando de Albertito. Hay que recordar que llevan mucho tiempo viviendo juntos, de hecho disfrutan de una relación excelente. El modelo ha aprovechado para hablar con la prensa y desvelar cómo se encuentra su pareja.

Asraf Beno con el hijo de Isa Pantoja. (Foto: Gtres)

«Bueno, ahí anda. Hoy no le darán el alta. Vino su prima Anabel a verla y se puso muy contenta», ha comentado con una sonrisa. Lo cierto es que el único miembro del clan Pantoja que ha mostrado preocupación por Isa la influencer. Hay que recordar que Anabel está embarazada, pero no dudó en poner rumbo a Cádiz para pasar unas horas con su familiar.

Asraf Beno, pendiente de su mujer

Asraf Beno ha confirmado la información que dio Belén Esteban. Fue la ex de Jesulín de Ubrique la primera en dar un paso adelante para subrayar el detalle que había tenido Anabel Pantoja. El programa Ni que fuéramos contactó con Dulce Delapiedra, antigua niñera de Chabelita. Según contó ningún Pantoja se había preocupado por la colaboradora, pero Belén le llevó la contraria.

Asraf Beno con el hijo de Isa Pantoja. (Foto: Gtres)

«No hace falta que lo diga, pero lo voy a decir. Ha dicho que no ha ido nadie de la familia de Isa, pero quien sí ha ido es Anabel Pantoja, que estaba en Córdoba y en cuanto se enteró cogió el coche y se fue a El puerto de Santa María. Estuvo con su prima. Dulce dice ‘aquí no ha llamado nadie’, debería haber dicho que la única que ha ido ha sido Anabel», declaró Belén Esteban.

Asraf ha reconocido ante los micrófonos de la agencia Gtres que la información de Belén es cierta. Además ha añadido que Isa se puso muy contenta cuando vio a su prima. Desafortunadamente todavía no ha recibido el alta y teniendo en cuenta el procedimiento no regresará a su casa hasta el lunes (como mínimo).

La ausencia de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja, en Mérida. (Foto. Gtres)

El estado de salud de Isa Pantoja ha hecho saltar todas las alarmas. La joven sentía unos fuertes dolores, no sabía qué los estaba originando y acudió a urgencias. Los médicos decidieron operarla de urgencia y este paso adelante preocupó a muchos. Habrá que esperar a que Chabelita regrese a televisión para descubrir su madre se ha puesto en contacto con ella.

Isabel Pantoja está ocupada organizando su mudanza a Madrid. La tonadillera no ha visitado a su hija en el hospital. Se desconoce si le ha hecho alguna llamada telefónica, pero públicamente no ha hecho ningún movimiento. De momento el único que no se ha separado de ella ha sido Asraf.

El modelo marroquí y la hija de la artista se conocieron en Gran Hermano VIP. En un primer momento nadie apostó por esta relación, pero el tiempo ha demostrado que la pareja es sólida. Beno está muy pendiente de su mujer, tanto que ahora se está ocupando de su hijo. También se ha encargado de hablar con la prensa para actualizar la situación y que los medios sepan cuál es el verdadero estado de Chabelita.