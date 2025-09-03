Portadas de revistas: la nueva vida de Irene Rosales y el último año de formación militar de Leonor

En plena vuelta a la rutina y con el mes de septiembre recién empezado, las revistas más conocidas de la crónica social de nuestro país han sacado a la venta sus nuevos números y, sin duda, hay dos protagonistas claros: Kiko Rivera e Irene Rosales. Fue la semana pasada cuando salió a la luz que el matrimonio había decidido tomar caminos por separado por motivos que, hasta la fecha, aún no han salido a la luz. No obstante, para intentar aclarar esta situación, la revista Lecturas ha recopilado todas las humillaciones que sintió durante la relación la propia sevillana y que ella misma ha contado en primera persona. «He tenido mil motivos para dejar a Kiko», dijo en su momento.

Además, la publicación citada también ha sacado a la luz unas imágenes exclusivas de Mar Flores en la playa junto a un nuevo amigo íntimo (cuya identidad se desconoce) y en actitud muy cariñosa. Por otro lado, también han querido destacar en su portada la boda de María Carolina de Liechtenstein (considerada la princesa más rica de Europa) con el banquero de inversión, Leopoldo Maduro Vollmer.

La revista Diez Minutos también ha elegido a Irene Rosales como protagonista de su nuevo número. Y es que han informado en exclusiva de las decisiones importantes que habría tomado a raíz de su ruptura con Kiko Rivera, quien ha disfrutado de unos días junto a sus hijas en Huelva, ejerciendo ya de padre separado. Además, el medio también ha publicado las imágenes más tiernas de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el final de sus vacaciones y las fotos de Victoria Federica en Marbella con amigas superando su última ruptura.

En el caso de Semana, la princesa Leonor ha acaparado la mayor atención, ya que acaba de ingresar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. En las imágenes, la heredera al trono aparece con el uniforme disciplinario que el medio ha definido como un estilo al «más puro estilo Top Gun». Así mismo, también han destacado el fin de semana que Kiko Rivera ha pasado con sus dos hijas y la celebración del 60º cumpleaños de Terelu Campos, quien ha soplado las velas con su familia en la playa.

Por último, ¡Hola! también ha elegido a la princesa Leonor como protagonista, señalando todos los detalles de su nueva formación militar en la que cumplirá un sueño: aprender a volar. También han lanzado en exclusiva unas fotografías en las que se destapa que Alejandra Onieva, hermana de Íñigo Onieva, ha comenzado una relación sentimental con Jesse Williams, uno de los protagonistas de la serie Anatomía de Grey.

Además, el nuevo número de la revista del saludo también muestra las fotos en exclusiva de Carla Goyanes en Ibiza, un año después de la muerte de su hermana y su padre, y un posado inesperado: el de la hija de Carlos Larrañaga y Ana Escribano, llamada Paula, que acaba de cumplir 18 años.