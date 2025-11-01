EXCLUSIVA | El plan privado de María del Monte y su mujer mientras continúa el caso de Antonio Tejado

María del Monte e Inmaculada Casal tratan de seguir su vida con normalidad. A pesar de que no atraviesan su mejor momento, ya que hace algo más de dos años sufrieron uno de los episodios más traumáticos de su vida, la pareja no ha dejado de lado la vida social y, en el terreno laboral, se encuentran inmersas en diferentes proyectos que las mantienen viajando entre Madrid y la capital hispalense. En la actualidad, Casal ejerce de jurado en el programa Bailando con las estrellas, de Telecinco, mientras que la artista de Salta la rana continúa con sus colaboraciones semanales en el formato Y ahora Sonsoles, de Antena 3. En medio de todo esto y tal como ha podido saber en exclusiva este medio, han hecho un hueco en sus agendas para disfrutar de la noche madrileña con una agradable velada en uno de los restaurantes de moda de la ciudad.

Ambas acudieron a Cañadío —que debe su nombre a la popular plaza de la ciudad cántabra—, un conocido local de hostelería situado en una de las zonas más conocidas y concurridas de Madrid. Hablamos de la calle del Conde de Peñalver, una de las vías limítrofes del barrio de Salamanca. De comida mediterránea, y fundado en el 1981, la apuesta gastronómica está estrechamente ligada con Cantabria, por lo que en su carta recoge numerosos platos típicos de la zona, como son las rabas «como en Santander», las anchoas del Cantábrico, las almejas de Pedreña o los escalopines rellenos de jamón y queso de Liébana. Además de los mencionados, también destacan otras opciones como las albóndigas de bonito y calamar en salsa roja, el cachón en su tinta, el cogote de merluza o las puntas de solomillo con bacon y foie.

María del Monte en el restaurante Cañadío. (Foto: Gtres)

Una de las peticiones más recurrentes es el pincho de tortilla, que ha cautivado los paladares más exigentes. De la misma manera, la tarta de queso, cremosa y con mucho sabor, también es una de las ofertas más vendidas. Tal y como han podido conocer fuentes directas de este diario, María del Monte e Inmaculada llegaron juntas y, tras esperar unos minutos en la zona de la barra, ya en el interior, se encontraron con una tercera persona con la que compartieron mesa y una conversación distendida.

El último varapalo que ha recibido Antonio Tejado

La instrucción del caso y la correspondiente investigación del robo que sufrieron María del Monte e Inmaculada Casal durante la madrugada del 24 de agosto de 2023 en su domicilio de Ginés, en Sevilla, continúa su curso. Un episodio en el que Antonio Tejado se ha posicionado como uno de los protagonistas. El televisivo está acusado de ser el autor intelectual del brutal suceso que atemorizó a la cantante y a su pareja, además de a la hija de esta última y a su novio, que también se encontraban en la residencia en ese momento.

Antonio Tejado en Sevilla. (Foto: Gtres)

La última novedad trasladada por el juez es que Tejado será enviado a juicio. Una cita que se celebrará el próximo 11 de noviembre, tal y como ha trasladado El Diario de Sevilla. Además de esto, le exige una fianza que supera el medio millón de euros y que asciende a 639.000. Todo lo referido se suma a la petición de la fiscalía, que le solicita 30 años de cárcel porque «habría facilitado información privilegiada sobre la vivienda y las rutinas del matrimonio».