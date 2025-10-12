La muerte de la hermana de Inmaculada Casal paraliza ‘Bailando con las estrellas’

Jesús Vázquez ha frenado la emisión de Bailando con las estrelllas, el concurso que está presentando en Teleinco, para informar sobre la muerte de la hermana de Inmaculada Casal. La mujer de María del Monte trabaja de jurado en este proyecto, es muy reservada y ha intentado que la información no trascienda. No obstante, su compañero la ha hecho pública para poner en valor el esfuerzo que ha realizado en los últimos días, pues no ha faltado a su puesto de trabajo.

«Inmaculada, no voy a hablar de lo que me has contado antes, pero me sale del corazón decírtelo», ha empezado diciendo el comunicador. Y más adelante ha continuado: «Gracias por estar con nosotros la semana pasada. Tuvo una pérdida muy grande en su familia y no nos lo dijo a ninguno. Y aguantó el tirón aquí, ni derramó una lágrima». Al ver el desconcierto del público, concluyó su mensaje desvelado: «Siento mucho la pérdida de tu hermana».

Inmaculada Casal en ‘Bailando con las estrellas’. (Foto: Telecinco)

Inmaculada Casal siempre ha sido muy discreta con su vida privada, de hecho su relación con María del Monte no vio la luz hasta hace relativamente poco. Llevaban mucho tiempo juntas, pero no querían convertirse en noticia por un asunto tan personal. Por ese motivo, no es de extrañar que no haya hablado de la muerte de su hermana públicamente. Eso sí, su rostro mostraba que estaba agradecida por las palabras que le ha dedicado Jesús Vázquez. Para zanjar el tema, le ha dicho: «El espectáculo debe continuar».

Tal y como hemos indicado al principio de estas líneas, Inmaculada Casal ha fichado por Bailando con las estrellas, un concurso que genera muy buenos datos de audiencia. Ella no es nueva en televisión, de hecho, tiene mucho peso en Canal Sur, pero este programa supone un gran paso porque ahora dispone de un altavoz mucho más potente. Es consciente de la responsabilidad de su puesto, de ahí que no haya faltado después del golpe al que se ha enfrentado.

El gran apoyo de Inmaculada Casal

María del Monte e Inmaculada Casal en un balcón. (Foto: Gtres)

Una vez más, María del Monte e Inmaculada Casal han demostrado que están hechas la una para la otra. La pareja ha atravesado situaciones muy difíciles, como por ejemplo el robo que tuvo lugar en su vivienda de Sevilla. Este suceso ha situado a Antonio Tejado, sobrino de la cantante, en el centro del escándalo y ha causado una gran sensación entre el público. La intérprete de Cántame lo ha pasado muy mal, pero ha contado con el respaldo de su mujer. Han formado equipo, se han puesto en manos de la justicia y están siendo pacientes, pues lo único que quieren es escuchar el dictamen de los expertos.

La muerte de la hermana de Inmaculada ha vestido de luto a la familia, pero la comunicadora podrá respaldarse en María del Monte. Esta última le ayudará a seguir caminando con una sonrisa. Siempre se han enfrentado juntas a los golpes del destino, demostrando que el amor es el mejor escudo en cualquier batalla. Así que ahora sólo hay que darle tiempo al tiempo para sanar las nuevas heridas.