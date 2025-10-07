La Fiscalía ha solicitado 30 años de cárcel para Antonio Tejado por el robo con violencia en casa de su tía, María del Monte, que tuvo lugar el 24 de agosto de 2023. El Ministerio Fiscal ha pedido mucha más pena que la abogada de la artista -que había solicitó 28 años y medio de cárcel, que lo acuso de cinco delitos de robo y un delito leve de lesiones- así como de haber proporcionado información a los atracadores -y, de esta manera, ser el autor intelectual de los hechos, ya que conocía dónde tenía la cantante el botín-, entre los que se encuentra Arseny Garibyan, más conocido como El Ruso.

Antonio-que mantiene su inocencia a pesar de las pruebas-, estuvo en prisión preventiva durante tres meses, aunque fue puesto en libertad provisional con medidas cautelares -y, al menos, dos veces al mes tiene que personarse en el Juzgado para firmar y asegurarse que no se da a la fuga-. Más de un año después, la Fiscalía recoge en su escrito que Tejado facilitó la información precisa para garantizar el éxito de robo.

Antonio Tejado, en Sevilla. (Foto: Gtres)

Las reacciones no se han hecho esperar. La madre del acusado ha preferido no pronunciarse al respecto -aunque ha dicho que «confía plenamente en la Justicia», sí que lo ha hecho María del Monte, la víctima en cuestión. «Me he enterado ahora mismo, es un tema del que estoy más que apartada. No voy a decir absolutamente nada y que las cosas sigan su curso».

La complicada situación de Antonio Tejado

Esta petición de 30 años es cuanto menos sorprendente, pues ha pedido mucho más que la propia acusación particular, es decir la abogada de María del Monte. Esta información llega justo el día en el que Antonio Tejado -debido a la libertad condicional que obtuvo- tiene que ir a firmar al Juzgado -como cada 7 y 21 del mes-. Aunque el ex de Rosario Mohedano no ha dado declaraciones, en su lugar su abogado, Francisco Velo, ha expresado su malestar sobre la filtración de la petición de La Fiscalía: «Las filtraciones son nocivas para todas las partes. Me parece lamentable e intolerable que haya estado antes en manos de la prensa que en manos de la defensa».

Antonio Tejado en Sevilla. (Foto: Gtres)

En este caso, la Policía y la Guardia Civil señalaron a Tejado como autor intelectual-así como posteriormente la Fiscalía-, porque apuntan, según han contado desde El Programa de Ana Rosa, que tía y sobrino mantuvieron unas conversaciones previas en las que Antonio Tejado conseguiría información por parte de la artista «para hacer el golpe final».

Una pista que el ex de Rosario Mohedano ha negado ya que defendió que las preguntas que le hizo a su familiar entonces no eran para obtener datos sobre su vivienda o paradero, sino «para entregarle aquel cachorro de perro que María del Monte le había pedido». Una explicación que no ha convencido a la Justicia, que aunque reconoce que Tejado no estaba en el momento del robo, sí le atribuye tener la información preciosa, como que las alarmas se podían manipular o la ubicación de la caja fuerte y, sobre todo, sabía que había un botín valorado en un millón de euros en joyas.