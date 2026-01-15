Claudia Stilianopoulos ha roto su silencio. La artista ha hablado por primera vez de la ruptura con Ernesto de Hannover, una separación que, lejos de estar marcada por el conflicto, ha dado paso a una relación de amistad y cariño mutuo. Sus declaraciones tuvieron lugar este jueves durante la inauguración de su escultura Resetéate y vive en los Jardines de Gregorio Ordóñez, en Madrid, un acto organizado junto a Aldeas Infantiles SOS y fundaciónSOL para concienciar sobre los riesgos digitales que afectan a niños y adolescentes.

El evento contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, así como personalidades del ámbito social y cultural. En ese contexto, Stilianopoulos atendió amablemente a la prensa y se mostró abierta a hablar tanto de su obra como de su vida personal. Preguntada por su ruptura con Ernesto de Hannover, la hija de Pitita Ridruejo fue clara: «Yo, a la gente que quiero, no la abandono. Puede cambiar el tipo de relación, pero siempre voy a estar ahí». Con estas palabras, la artista dejó claro que, aunque su relación sentimental con el aristócrata alemán ha terminado, entre ambos sigue existiendo un fuerte vínculo basado en el respeto y el afecto.

Claudia Stilianopoulos en Madrid. (Foto: Gtres)

Stilianopoulos aseguró encontrarse «bien» a nivel personal y con ganas de «vivir», una actitud optimista que define esta nueva etapa de su vida. No quiso entrar en los motivos concretos que llevaron a la ruptura, pero sí reconoció que las diferencias de carácter han sido un factor importante. «Somos distintos. Desgraciadamente, yo me separé y estuve 18 años con una persona. Y luego he tenido más relaciones, pero… debo de ser muy difícil», comentó entre risas, restando dramatismo a la situación.

Lejos de cualquier reproche, Claudia defendió públicamente a su ex novio de las críticas que suele recibir por su relación con la prensa. «Lo que le pone más serio es la prensa, pero en realidad es una persona amorosa, la gente de su alrededor le quiere un montón», afirmó. Según la artista, la imagen pública de Hannover no siempre refleja su faceta más cercana y humana.

Claudia Stilianopoulos y Ernesto de Hannover en Madrid. (Foto: Gtres)

En cuanto a su estado de salud, Stilianopoulos explicó que «podría estar mejor, pero también peor», mostrando preocupación sin caer en el alarmismo. Además, confirmó que, pese a la ruptura, siguen manteniendo contacto frecuente. De hecho, reveló que durante las pasadas Navidades Ernesto de Hannover pasó unos días en Bali, pero también estuvo en su casa. Un gesto que demuestra que la relación entre ambos continúa, aunque en un plano distinto al sentimental.

Eso sí, la artista descartó por el momento cualquier reconciliación amorosa. «Es un amigo», recalcó, dejando claro que la etapa como pareja ha quedado atrás, aunque no así el cariño que se profesan. La relación entre Claudia Stilianopoulos y Ernesto de Hannover comenzó en el verano de 2021, cuando se conocieron en Ibiza. Desde entonces, mantuvieron un noviazgo a distancia marcado por el espíritu libre de ambos. Las frecuentes visitas de Hannover a España despertaron el interés de la prensa, que pronto advirtió que sus viajes no solo estaban relacionados con su hijo Christian, residente y trabajador en Madrid.