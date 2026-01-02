Ernesto de Hannover elige Koh Samui para pasar su Navidad más solitaria

En octubre de 2025 conocimos la silenciosa ruptura de Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos, la artista española conocida por ser hija de Pitita Ridruejo. La pareja se enfrentó a situaciones muy complicadas y en más de una ocasión saltaron las alarmas, pero hace unos meses fuentes cercanas al entorno confirmaron la separación. De esta forma, Hannover se ha enfrentado a sus vacaciones más tristes, aunque se ha dado un pequeño capricho: viajar hasta Tailandia para disfrutar de unos días en un exclusivo establecimiento.

La prensa alemana está muy pendiente de Ernesto de Hannover. A lo largo de su trayectoria mediática, el príncipe ha protagonizado grandes polémicas que han enturbiado su imagen, pero sigue siendo un rostro bastante perseguido. De esta forma, ha salido a la luz que ha dejado Madrid para poner rumbo a Tailandia, concretamente a Koh Samui, una isla paradisíaca que ganó bastante peso en España desde el asesinato de Edwin Arrieta. Fue allí donde Daniel Sancho cometió el crimen y desde entonces está cumpliendo condena.

El viaje de Ernesto de Hannover

Ernesto de Hannover. (Foto: Gtres)

La relación de Ernesto de Hannover con sus hijos es complicada. Con Christian ha recuperado el contacto y entre ellos hay buena sintonía, pero el príncipe no ha conseguido lo mismo con el resto de sus descendientes. Por ese motivo, cuando se confirmó su ruptura con Claudia Stilianopoulos saltaron todas las alarmas. No fueron pocos los que se aventuraron a decir que le esperaba una etapa marcada por la soledad y desgraciadamente ha sido justo así.

La revista Bild, muy famosa en Alemania, asegura que Ernesto llegó a un lujoso centro de Koh Samui el pasado 5 de diciembre. El lugar donde se encuentra es conocido internacionalmente porque cuenta con los mejores profesionales. Allí se hacen muchos retiros e incluso tienen tratamientos de desintoxicación para aquellos clientes que necesitan hacer cambios en sus vidas. Según el mencionado medio, es un espacio wellness que ya ha recibido a otras estrellas.

Ernesto de Hannover en Madrid. (Foto: Gtres)

Hannover ha apostado por un hotel cuya bandera es la seguridad. Puede estar tranquilo porque allí no le pasará nada, aunque cuando cruza las puertas del resort sigue estando igual de vigilado que siempre. Gracias a esto, sabemos que disfrutó de la playa de Lamai junto a un amigo.

«Testigos informan que llegó del hotel en limusina. Su acompañante lo ayudó a bajar del vehículo antes de dirigirse a un restaurante donde ambos hicieron un pedido impresionante de varios platos y bebidas alcohólicas, incluyendo vino blanco, vino tinto, cerveza y vodka», explican en Bild. Según dicen, estuvieron en un restaurante muy famoso y no se cortaron a la hora de pedir, así que el encuentro se extendió varias horas.

De la misma forma, aseguran que no se ha dejado ver con ningún familiar ni con nadie de su entorno de España, por eso dice: «Emprendió este viaje sólo, recorriendo 10.483 kilómetros desde Madrid».