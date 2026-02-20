Ya en cines: ‘El agente secreto’ y otros 5 estrenos que no te puedes perder este fin de semana

Queda menos de un mes para la alfombra roja, pero hoy la cartelera española recibe la última gran historia de los Oscar 2026. El agente secreto se estrena este viernes, cerrando el círculo de todos los largometrajes nominados a mejor película. La cinta brasileña es la principal rival de Sirat en la candidatura internacional y Wagner Moura, el único impedimento para que Timothée Chalamet se lleve su primera estatuilla dorada. A continuación, repasamos los estrenos más relevantes que y están disponibles en el patio de butacas nacional:

‘El agente secreto’ y otros 5 títulos imperdibles de la cartelera

‘El agente secreto’

Con cuatro nominaciones a los Oscar, El agente secreto es una de las grandes apuestas del cine latinoamericano del 2025. Contextualizada en la dictadura militar brasileña, la trama nos pone en la piel de Marcelo, un profesor que huye de su pasado, volviendo a la ciudad de Recife. Sin embargo, pronto se da cuenta que aquel no es el lugar ideal que imaginaba para empezar de cero. El gobierno le persigue y tendrá que sobrevivir a toda costa.

Reparto: Wagner Moura, Gabriel Leone, Udo Kier, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes, Thomas Aquino, Isabél Zuaa, Alice Carvalho

‘Greenland 2’

Lo más lógico sería pensar que un filme sobre el fin del mundo no podría tener una secuela. No obstante, Greenland se convirtió en un éxito gracias a su distribución en plataformas digitales y ahora, el personaje de Jeff Garrity debe seguir protegiendo a su familia de la hecatombe mundial. En esta ocasión y tras cinco años, junto a su hijo y a su mujer deciden abandonar el búnker que los había mantenido a salvo para buscar una zona habitable en en Europa. Por el camino encontrarán nuevos desastres naturales y el peligro de los humanos que sobrevivieron por su cuenta.

Reparto: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis, Amber Rose Revah, Trond Fausa, Gianni Calchetti, Tommie Earl Jenkins y Sidsel Siem Koch

‘El fantasma de mi mujer’

Comedia española en la que Fernando, un hombre casado, engaña a su mujer con su amante Julia. Pero todo cambia cuando una noche recibe la llamada de esta, asegurando haber atropellado a su esposa por accidente. Julia le pide ayuda para esconder el cadáver y él, decide fingir ante la policía que su mujer la ha abandonado. ¿El problema? comienza ha recibir llamadas de su mujer y a verla en cada esquina.

Reparto: Javier Rey, Loreto Mauleón, María Hervás, Marco Cáceres, Macarena Gómez, Leander Vyvey y Judit Martín

‘Sin conexión’

Tras el fracaso crítico de Maestro (2023), Bradley Cooper regresa a la dirección para abordar la historia de un cómico de stand-up cuya vida, se desmorona en plena crisis de la mediana edad.

Reparto: Will Arnett, Laura Dern, Andra Day, Ciarán Hinds, Amy Sedaris, Sean Hayes y Bradley Cooper

‘La maldición de Shelby Oaks’

Mike Flanagan produce el debut cinematográfico de Chris Stuckman. Un argumento que se centra en la investigación de un documentalista que descubre una pista oscura sobre una desaparición. ¿Puede ser el demonio imaginario que le acechaba en su niñez real?

Reparto: Camille Sullivan, Brenna Sherman, Brendan Sexton III, Michael Beach y Sarah Durn

‘Little Amélie’

Nominada al mejor largometraje de animación en la próxima edición de los Oscar, Little Amélie es la principal competencia de Las guerreras k-pop y Zootrópolis 2. La sinopsis oficial nace de la novela homónima de Amélie Nothomb, la cual narra una mágica y colorida perspectiva sobre la niñez.