‘Psycho Killer’: así es el nuevo y terrorífico thriller del creador de ‘Seven’

Los grandes núcleos temáticos de las narrativas encuentran en el cine, películas que funcionan como faros referenciales por su innovación y pionerismo en el séptimo arte. La temática de la mafia tiene a El padrino (1972), la ciencia ficción a 2001: Una odisea en el espacio (1968) y el western a Centauros del desierto (1956). Pero si por ejemplo damos el salto a las cintas de asesinos en serie, la mayoría de los cinéfilos opinarán que Seven (1995) es el gran pilar de thriller de los 90, cuyo modelo Hollywood ha intentado replicar sin éxito hasta el día de hoy. Sin embargo, ahora el guionista del filme de David Fincher, Andrew Kevin Walker, regresa al genero con Psycho Killer. Una nueva apuesta criminal que mezcla suspense e intriga con la presencia de un terrorífico acuchillador satánico.

Seven fue el punto de partida de la brillante carrera de Kevin Walker, a pesar de que un año antes estrenó la canadiense Juego mortal (1994). Este era un slasher de terror psicológico en el que ya se podía intuir su habilidad para construir personajes retorcidos y en definitiva, plasmar un universo de héroes nihilistas. El guionista se especializó en el thriller con Asesino del más allá (1995) o Asesinato en 8mm. (1999), aunque en alguna ocasión cayó al lado sobrenatural. Ahí está su libreto para Tim Burton en Sleepy Hollow (1999) o El hombre lobo (2010). El pasado 2023 volvió a colaborar con Fincher en la infravalorada El asesino, un homenaje sincero al polar francés. Pero ¿de qué trata realmente Psycho Killer? ¿puede convertirse en una de las cintas más sorprendentes del recién iniciado 2026?

¿De qué trata ‘Psycho Killer’?

La trama sigue a Jane Thorne, una policía afectada por el terrible y brutal asesinato de su esposo a manos de un conocido asesino en serie. Buscando venganza y justicia, Jane encuentra una motivación fanática detrás de los actos del Satanic Slasher, el cual mantiene un ritual en el que todo adquiere cada vez, un cariz más turbio.

Georgina Campbell, conocida por su papel en Barbarian, lidera un reparto que cierra el elenco principal con James Preston Rogers (Superdetective en Hollywood: Axel), Grace Dove (Alaska Daily), Logan Miller (A Dying Art), Malcolm McDowell (La naranja mecánica) y David Tomlinson (Run), entre otros.

First clip from ‘PSYCHO KILLER’, a new serial killer horror film from ‘Se7en’ writer Andrew Kevin Walker The film follows a police officer who tracks down a killer after her husband became one of his victims In theaters on February 20 pic.twitter.com/f1Fg789P8y — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 9, 2026



Psycho Killer marca el debut en la dirección de Gavin Polone, quien hasta ahora sólo había dirigido capítulos para series como Diseñando a Jane, Twisted o Finding Carter. Con una calificación R por su contenido de profunda carga violenta, Campbell ha revelado recientemente que tanto su personaje como el asesino mantienen el mismo tiempo de exposición en pantalla. Por lo que esta será una historia en la que nos pondremos tanto en la piel de la víctima/detective, como bajo la perspectiva del macabro criminal.

¿Cuándo se estrena?

Psycho Killer llega hoy, 20 de febrero, a las salas de cine estadounidenses. Desgraciadamente todavía no tiene una fecha de estreno en España. En nuestro país, la película de Polone ni siquiera posee una distribuidora oficial. Algo que podría cambiar de la noche a la mañana, si pasa a convertirse en un fenómeno comercial u obtiene grandes reseñas por parte de la crítica especializada.

Aunque también cabe la posibilidad de que al pertenecer a 20th Century Studios, la compañía decida tener aquí un estreno directo al streaming a través de Disney Plus.